"У меня отвратительный вкус": Лиссов назвал 5 любимых фильмов

Лидер питерской группы Jane Air Антон Лиссов рассказал, какие фильмы стоит посмотреть по его мнению. Подробностями артист поделился в интервью "Рамблеру".
По мнению Лиссова, у него отвратительный вкус на кино:
"У меня отвратительный вкус на фильмы. Я люблю всякое пыльное старье и исторические полотна".
Однако артист все же смог назвать пять своих самых любимых кинолент: "Хозяин морей: На краю земли", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сокровища Сьерра Мадре", "Деликатесы" и "Рестлер".
Ранее стало известно, что "Вокзал для двоих" вернется в кинотеатры в новом формате.