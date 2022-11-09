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1 час назад

"У меня отвратительный вкус": Антон Лиссов назвал пять любимых фильмов

Мария Иглина

Лидер питерской группы Jane Air Антон Лиссов рассказал, какие фильмы стоит посмотреть по его мнению. Подробностями артист поделился в интервью "Рамблеру".

"У меня отвратительный вкус": Лиссов назвал 5 любимых фильмов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Лиссова, у него отвратительный вкус на кино:

"У меня отвратительный вкус на фильмы. Я люблю всякое пыльное старье и исторические полотна".

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Однако артист все же смог назвать пять своих самых любимых кинолент: "Хозяин морей: На краю земли", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сокровища Сьерра Мадре", "Деликатесы" и "Рестлер".

Ранее стало известно, что "Вокзал для двоих" вернется в кинотеатры в новом формате.

Фильмы,Хозяин морей: На краю Земли,Сокровища Сьерра Мадре,Свой среди чужих, чужой среди своих,
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