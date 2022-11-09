"У меня отвратительный вкус": Лиссов назвал 5 любимых фильмов

Лидер питерской группы Jane Air Антон Лиссов рассказал, какие фильмы стоит посмотреть по его мнению. Подробностями артист поделился в интервью "Рамблеру".

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По мнению Лиссова, у него отвратительный вкус на кино:

"У меня отвратительный вкус на фильмы. Я люблю всякое пыльное старье и исторические полотна".

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