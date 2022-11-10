4 вещи, которые больше всего раздражают зрителей в кино

Фильмы и сериала часто далеки от реальности, но порой детали в них настолько неправдоподобны, что даже у самого неискушенного зрителя начинает дергаться глаз. Подробнее о моментах в кинолентах, которые раздражают большинство людей – в материале «Рамблера».

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Неправдоподобные новорожденные

Как правило, в сцене родов новорожденных играют младенцы, которым как минимум уже исполнилось полгода. Стоит ли говорить о том, что они сильно отличаются от детей, которые только-только появились на свет.

Вождение, не глядя на дорогу

В кино нередко встречаются сцены, в которых герои едут в машине, и водитель так увлечен беседой, что совсем не смотрит на дорогу. При этом, разумеется, персонажи никуда не врезаются и никого не сбивают, что выглядит весьма фантастически.

Драка с распущенными волосами

Кадр из фильма "Черная вдова"

Когда главная героиня боевика ловко расправляется с бандой недругов, пока ее волосы разлетаются в разные стороны как в рекламе шампуня, это выглядит эффектно. Но вновь крайне неправдоподобно: с длинными распущенными волосами неудобно заниматься даже бытовыми делами, не говоря уже о напряженной драке.

Незаконченные телефонные разговоры