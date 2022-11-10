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1 час назад

4 вещи, которые больше всего раздражают зрителей в кино

Мира Маркина

Фильмы и сериала часто далеки от реальности, но порой детали в них настолько неправдоподобны, что даже у самого неискушенного зрителя начинает дергаться глаз. Подробнее о моментах в кинолентах, которые раздражают большинство людей – в материале «Рамблера».

4 вещи, которые больше всего раздражают зрителей в кино
Фото: UnsplashUnsplash

Неправдоподобные новорожденные

Кадр из сериала "Друзья"

Как правило, в сцене родов новорожденных играют младенцы, которым как минимум уже исполнилось полгода. Стоит ли говорить о том, что они сильно отличаются от детей, которые только-только появились на свет.

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Вождение, не глядя на дорогу

В кино нередко встречаются сцены, в которых герои едут в машине, и водитель так увлечен беседой, что совсем не смотрит на дорогу. При этом, разумеется, персонажи никуда не врезаются и никого не сбивают, что выглядит весьма фантастически.

Драка с распущенными волосами

Кадр из фильма "Черная вдова"

Когда главная героиня боевика ловко расправляется с бандой недругов, пока ее волосы разлетаются в разные стороны как в рекламе шампуня, это выглядит эффектно. Но вновь крайне неправдоподобно: с длинными распущенными волосами неудобно заниматься даже бытовыми делами, не говоря уже о напряженной драке.

Незаконченные телефонные разговоры

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Точнее разговоры заканчиваются, вот только собеседники не прощаются, а просто кладут трубку, не добавив даже дежурного «пока». В каких-то картинах такой прием оправдан, но если речь идет о романтической комедии, это выглядит странно.

Фильмы,Маленькая мисс Счастье,Секс в большом городе,Друзья,
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