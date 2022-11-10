6 полнометражных проектов, показанных на Большом фестивале мультфильмов

Привычный и уже восьмой по счёту Большой фестиваль мультфильмов подошёл к концу. На нём показали анимацию из различных стран, для детей, для взрослых, для всех домашних. На последнем и остановится Тлум.Ру.Рассказываем о 6 полнометражных мультфильмах из программы фестиваля, которые подойдут для спокойного семейного просмотра.

Фото: tlum.ru tlum.ru

№ 1: «Танец льва»

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Страна производства: Китай

Длительность: 104 минуты

О чём: танцы на стопах, дух льва, командная работа. Тройке главных героев предстоит перевоплотиться во львов и забыть о том, что они ещё котята по телосложению и духу. Всё это подготовка к особенному празднику — чемпионату по «Танцу льва» в Гуанчжоу. История взросления с долей юмора и очередной попыткой показать, что через тернии можно добраться до звёзд.

Страна производства: Россия

Длительность: 90 минут

О чём: обычный смертный Кощей в компании болтливого Меча Кладенца узнаёт о том, что его заклятый враг близко. Ещё ближе невольная участница грядущих захватывающих событий — циркачка Мэй. И пока Кощей не обладает вечной жизнью, он старается отомстить за людей, оставшихся в его памяти навсегда.

№ 3: «Принцесса драконов»

Страна производства: Франция

Длительность: 78 минут

О чём: дракон-одиночка воспитывает подрастающее поколение, доставшееся ему за большую плату. Два дракончика и одна забавная девочка — её зовут Власа — впитывают огненную мудрость. Мудрость заключается в том, что люди — зло, доверия к ним никакого. Власа убеждается в неверности слов отца, когда знакомится с местной принцессой, которая, вот сюрприз, не сильно отличается от зеленоволосой дикарки.

№ 4: «Сипсик»

Страна производства: Дания, Эстония

Длительность: 75 минут

О чём: привыкшая к компании старшего брата Макса девочка Руби получает неожиданное открытие — скоро он пойдёт в школу, дети будут меньше времени проводить вместе. Чтобы подбодрить сестру, Макс создаёт тряпичную куклу. Его называют Сипсиком, и он — не обычная игрушка. Оживая, Сипсик становится для Руби лучшим другом, что приводит к ухудшению отношений между ней и братом. Максу предстоит снова поверить в чудеса ради доверия Руби.

Страна производства: Россия

Длительность: 85 минут

О чём: девочка Кристина в компании родителей переезжает в новый город. Пока старшие заняты актёрской деятельностью, героиня умудряется увидеть того, кого видеть людям недолжно — домового. Он зелёный, необщительный, зовут Финник. В это же время в городе начинают происходить разные пакости. Любящая детективные истории Кристина призывает Финника помочь ей разобраться в причинах неприятностей и найти виновника.

№ 6: «Тарсилинья в мире красок»

Страна производства: Бразилия

Длительность: 93 минуты

О чём: ей восемь лет, и она готова к квесту. Тарсилинья — такое необычное имя у главной героини — отправляется в причудливый мир, где собирается найти гусеницу-воровку. Что та утащила? Да так, пустяк, всего-то воспоминания матери Тарсилиньи, запрятанные в шкатулку. Преодоление страхов, вера в себя и новые друзья - Тарсилинья ещё не представляет, сколько всего ждёт впереди.

Отдельно заметим, что Большой фестиваль мультфильмов, как всегда, с бережливостью подошёл к зрителям всех возрастов. Мультфильмы показывали оффлайн на 30 площадках Москвы, а для тех, кто не смог выбраться в кино или живёт в другом городе, предусмотрели онлайн-формат, позволяющий с удобством наслаждаться разнообразной анимацией в домашнем уюте.

В рамках мероприятия показали несколько программ Российского национального конкурса, также в Международный конкурс короткометражных анимационных фильмов включила 4 сборника, была студенческая анимация и многое другое.