3 жутких хоррора, основанных на городских легендах

Жизнь – лучший сценарист. Неудивительно, что режиссеры хорроров нередко используют городские легенды в качестве основы своих кинолент. Подробнее об этих фильмах – в материале «Рамблера».
В Чикаго ходит легенда о загадочном маньяке Кэндимэне, который обитает в потустороннем мире. Если верить слухам, вызвать Кэндимэна можно, встав перед зеркалом и произнеся пять раз его имя вслух. Молодые ученые настроены к легенде скептически, поэтому идут на отчаянный шаг, решив доказать ее несостоятельность.
Друзья устраивают пикник на берегу и весело проводят время. Но по дороге домой они сбивают рыбака. В ужасе тинейджеры сбрасывают тело погибшего в море и решают никому не говорить о случившемся. Но спустя год участники роковой вечеринки получают послание с текстом: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».
Четыре подростка в погоне за острыми ощущениями решают проверить достоверность легенды о Пиковой даме. Герои проводят эзотерический ритуал, чтобы вызвать ее дух, и внезапно для всех он срабатывает. Теперь школьникам предстоит совладать с жуткой силой из потустороннего мира или раз и навсегда оказаться в ее власти.