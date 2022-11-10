Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

3 жутких хоррора, основанных на городских легендах

Мира Маркина

Жизнь – лучший сценарист. Неудивительно, что режиссеры хорроров нередко используют городские легенды в качестве основы своих кинолент. Подробнее об этих фильмах – в материале «Рамблера».

3 жутких хоррора, основанных на городских легендах
Фото: Кадр из фильма "Кэндимэн"Кадр из фильма "Кэндимэн"

«Кэндимэн», 1992

Кадр из фильма "Кэндимэн"

В Чикаго ходит легенда о загадочном маньяке Кэндимэне, который обитает в потустороннем мире. Если верить слухам, вызвать Кэндимэна можно, встав перед зеркалом и произнеся пять раз его имя вслух. Молодые ученые настроены к легенде скептически, поэтому идут на отчаянный шаг, решив доказать ее несостоятельность.

«Варвар»: 5 причин включить один из главных хорроров этого года

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом», 1997

Друзья устраивают пикник на берегу и весело проводят время. Но по дороге домой они сбивают рыбака. В ужасе тинейджеры сбрасывают тело погибшего в море и решают никому не говорить о случившемся. Но спустя год участники роковой вечеринки получают послание с текстом: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

«Пиковая дама. Черный обряд», 2015

Кадр из фильма "Пиковая дама. Черный обряд"

Четыре подростка в погоне за острыми ощущениями решают проверить достоверность легенды о Пиковой даме. Герои проводят эзотерический ритуал, чтобы вызвать ее дух, и внезапно для всех он срабатывает. Теперь школьникам предстоит совладать с жуткой силой из потустороннего мира или раз и навсегда оказаться в ее власти.

Фильмы,Я знаю, что вы сделали прошлым летом,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители