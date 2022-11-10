3 жутких хоррора, основанных на городских легендах

Жизнь – лучший сценарист. Неудивительно, что режиссеры хорроров нередко используют городские легенды в качестве основы своих кинолент. Подробнее об этих фильмах – в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Кэндимэн" Кадр из фильма "Кэндимэн"

«Кэндимэн», 1992

Кадр из фильма "Кэндимэн"

В Чикаго ходит легенда о загадочном маньяке Кэндимэне, который обитает в потустороннем мире. Если верить слухам, вызвать Кэндимэна можно, встав перед зеркалом и произнеся пять раз его имя вслух. Молодые ученые настроены к легенде скептически, поэтому идут на отчаянный шаг, решив доказать ее несостоятельность.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом», 1997

Друзья устраивают пикник на берегу и весело проводят время. Но по дороге домой они сбивают рыбака. В ужасе тинейджеры сбрасывают тело погибшего в море и решают никому не говорить о случившемся. Но спустя год участники роковой вечеринки получают послание с текстом: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

«Пиковая дама. Черный обряд», 2015

Кадр из фильма "Пиковая дама. Черный обряд"