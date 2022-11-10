Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
45 минут назад

В разработку запущен фильм о жизни рэпера Снуп Догга

Чемпионат.com

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Universal Pictures запустила в разработку биографический фильм об известном рэпере Снуп Догге.

В разработку запущен фильм о жизни рэпера Снуп Догга
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сам музыкант выступит продюсером ленты, а снимет фильм Аллен Хьюз. Сценаристом был выбран Джо Роберт Коул, работавший над первой «Чёрной пантерой». Сам Догг отметил, что долго ждал, когда можно будет начать работать над проектом.

Я долго ждал, чтобы начать этот проект, потому что хотел выбрать правильного режиссёра, идеального сценариста и величайшую кинокомпанию, с которой я мог бы сотрудничать. Она должна показать моё наследие.

Постановщик будущего байопика Аллен Хьюз отметил, что Снуп Догг — одна из самых важных и интересных личностей в музыкальном мире. Продажи альбомов рэпера превышают 35 млн. Он получил известность в начале 1990-х годов благодаря сотрудничеству с Dr. Dre и двум альбомам: Doggystyle и The Doggfather.

Производство картины начнётся в 2023 году, даты выхода у неё пока нет.

Фильмы,Чёрная Пантера,Аллен Хьюз,Снуп Догг,Андре Янг,Джо Коул,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители