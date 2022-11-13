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1 час назад

4 картины про гениев, которые помогут поверить в себя

Мира Маркина

Пример людей, которые добились успеха, несмотря ни на какие препятствия – отличная мотивация для того, чтобы изменить и свою жизнь. Подробнее о картинах, которые подарят порцию вдохновения – в материале "Рамблера".

4 картины про гениев, которые помогут поверить в себя
Фото: Кадр из фильма "Игры разума"Кадр из фильма "Игры разума"

"Игры разума", 2001

Кадр из фильма "Игры разума"

Джон Нэш – математический гений, который благодаря теории игр смог перевернуть науку с ног на голову. Однако у Нэша начинает развиваться параноидальная шизофрения, из-за которой он рискует потерять все.

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"Социальная сеть", 2010

Кадр из фильма "Социальная сеть"

Фильм повествует о создании одной из самых популярных соцсетей в мире – Facebook. В центре сюжета группа студентов Гарварда, которые однажды решили рискнуть и стали самыми молодыми мультимиллионерами США.

"Одержимость", 2013

Кадр из фильма "Одержимость"

Первокурсник нью-йоркской консерватории Эндрю мечтает стать великим музыкантом, и ему улыбается удача. Герой попадает в руки гениального дирижера, который не знает пощады и намерен сделать все для того, чтобы Эндрю вышел за пределы своих возможностей.

"Вселенная Стивена Хокинга", 2014

Молодой Стивен учится в университете, строит отношения и предвкушает великие научные открытия, как вдруг узнает, что неизлечимо болен. День за днем его мышцы разрушаются, и вскоре он утратит способность говорить, глотать, дышать и двигаться, однако на мозг его болезнь никак не повлияет.

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