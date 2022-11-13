4 картины про гениев, которые помогут поверить в себя

Пример людей, которые добились успеха, несмотря ни на какие препятствия – отличная мотивация для того, чтобы изменить и свою жизнь. Подробнее о картинах, которые подарят порцию вдохновения – в материале "Рамблера".
Джон Нэш – математический гений, который благодаря теории игр смог перевернуть науку с ног на голову. Однако у Нэша начинает развиваться параноидальная шизофрения, из-за которой он рискует потерять все.
Фильм повествует о создании одной из самых популярных соцсетей в мире – Facebook. В центре сюжета группа студентов Гарварда, которые однажды решили рискнуть и стали самыми молодыми мультимиллионерами США.
Первокурсник нью-йоркской консерватории Эндрю мечтает стать великим музыкантом, и ему улыбается удача. Герой попадает в руки гениального дирижера, который не знает пощады и намерен сделать все для того, чтобы Эндрю вышел за пределы своих возможностей.
Молодой Стивен учится в университете, строит отношения и предвкушает великие научные открытия, как вдруг узнает, что неизлечимо болен. День за днем его мышцы разрушаются, и вскоре он утратит способность говорить, глотать, дышать и двигаться, однако на мозг его болезнь никак не повлияет.