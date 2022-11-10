Кевин Файги назвал самый важный фильм за всю историю киновселенной Marvel

Вся съемочная группа верит в важность этого проекта.
Глава компании Marvel Кевин Файги самым важным проектом за всю историю существования киновселенной считает фильм «Черная пантера: Ванга навсегда».
По словам Файги, речь идет не только о шансах на большие кассовые сборы, но и на то, что фильм навсегда останется в сердцах и памяти зрителей.
«Этот проект очень трудно шел, но вся съемочная группа от гример и массовки до режиссера Райна Куглера верила в то, что им удастся преодолеть все трудности. Только сплоченность и единомыслие позволили всем нам создать настоящий шедевр», - рассказал глава Marvel .
Сам Куглер ранее заявлял, что пытался сделать все, чтобы вторая часть «Черной Пантеры» стала фильмом про человеческие отношения, даже несмотря на обилие спецэффектов.