Кевин Файги назвал самый важный фильм за всю историю киновселенной Marvel

«Этот проект очень трудно шел, но вся съемочная группа от гример и массовки до режиссера Райна Куглера верила в то, что им удастся преодолеть все трудности. Только сплоченность и единомыслие позволили всем нам создать настоящий шедевр», - рассказал глава Marvel .