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3 часа назад

Кевин Файги назвал самый важный фильм за всю историю киновселенной Marvel

Inc-News

Вся съемочная группа верит в важность этого проекта.

Кевин Файги назвал самый важный фильм за всю историю киновселенной Marvel
Фото: Inc-NewsInc-News

Глава компании Marvel Кевин Файги самым важным проектом за всю историю существования киновселенной считает фильм «Черная пантера: Ванга навсегда».

По словам Файги, речь идет не только о шансах на большие кассовые сборы, но и на то, что фильм навсегда останется в сердцах и памяти зрителей.

«Этот проект очень трудно шел, но вся съемочная группа от гример и массовки до режиссера Райна Куглера верила в то, что им удастся преодолеть все трудности. Только сплоченность и единомыслие позволили всем нам создать настоящий шедевр», - рассказал глава Marvel .

Сам Куглер ранее заявлял, что пытался сделать все, чтобы вторая часть «Черной Пантеры» стала фильмом про человеческие отношения, даже несмотря на обилие спецэффектов.

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