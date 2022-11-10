Неслабый пол: топ-10 сериалов о сильных женщинах

Тенденции последних десятилетий в мировой киноиндустрии приносят свои плоды — даже за последние пять лет появилось много ярких проектов с сильными женскими героинями. Интерес к таким историям растет и у создателей российских сериалов. На more.tv завершился сериал «Стая», проект рассказывает о соцработнике Рите и ее смелом эксперименте. Вспоминаем яркие проекты о сильных женщинах в самых разных жанрах — от футбольной драмы до мрачной антиутопии.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

1 «Стая»

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Сериал рассказывает о соцработнике Рите в исполнении звезды « Закрытой школы» Агаты Муцениеце и ее смелом эксперименте — экстремальном походе в горах в компании юных правонарушителей. Им предстоит проложить тропу через опасный горный перевал под контролем Риты и ее команды. Все меняется, когда ночью в палаточном лагере происходит трагедия. Подростки понимают, что будут главными подозреваемыми, и решают бежать, взяв Риту в заложницы. Харизматичные юные герои посреди дикой природы начинают строить новую жизнь и превращаются в настоящую «стаю». Правда, в команде есть тот, кто никогда не должен был оказаться в экспедиции — человек, который раскроет в ребятах самые темные стороны

2 «Большая маленькая ложь»

Еще один привет из внешне благополучной американской провинции, по роману Лианы Мориарти. На благотворительном балу в школе происходит таинственное убийство, а последующие события — флэшбек о жизни пяти местных семей несколькими месяцами раньше. Шоу вырисовывает целую галерею типажей — властных, гиперактивных, лицемерных, тихих жен; агрессивных, трусоватых, склочных мужей — и все со своими скелетами в шкафу. А на основе меткой социальной сатиры выстраивается детективная интрига. Амбициозной идее шоураннеров соответствует звездный актерский состав — на первых и вторых ролях Николь Кидман, Риз Уизерспун, Мэрил Стрип, Лора Дерн, Александр Скарсгард.

3 «Великолепный век»

Сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает о взаимоотношениях султана Сулеймана Великолепного и его любимой наложницы Александры — и трудный путь последней из простых пленниц к одной из самых влиятельных фигур в стране. Историческая мелодрама в ярких парчовых декорациях Османской империи — пожалуй, самый известный турецкий сериал в России.

4 «Домашнее поле»

Провинциальная команда «Красный ястреб» остается без главного тренера перед началом сезона премьер-лиги. В таких обстоятельствах генеральный директор команды идет на нестандартное решение и назначает на вакантную позицию Елену Волкову — специалистку, которая вывела в женскую Лигу чемпионов свою скромную команду «Сайгак». Ей предстоит бороться с предрассудками фанатов и непокорностью собственной команды, чтобы доказать, профессионализм — выше любых стереотипов. Светлана Устинова, Максим Матвеев и Иван Янковский в первом сериале компании Hype Films («Лето», «Петровы в гриппе») — ремейке норвежского проекта «На своем поле».

5 «Великая»

Хулиганское шоу с Эль Фаннинг и Николасом Холтом, условно берущее за основу события юности Екатерины II и ее отношения с Петром III. Впрочем, реальной исторической подоплеки здесь почти нет — сериал нарочито отказывается от серьезности в пользу дурашливых гэгов от драки енота с псом до статуи Петра I верхом на медведе или охоты с двух рук, по-македонски. Идеальный вариант для тех, кто устал от постных лиц в накрахмаленных камзолах: проникнуться духом исторической эпохи едва ли получится, зато посмеяться — вдоволь.

6 «Убивая Еву»

Психопатичная наемная убийца по прозвищу Вилланень и британская агентка MI5 Ева Поластри играют друг с другом в кошки-мышки: первоначальный прагматичный расчет обеих героинь оборачивается взаимным интересом и выполнение миссий начинает отходить для них на второй план. Получился британский шпионский триллер-перевертыш, бросающий вызов традиционному сексизму и консерватизму жанра.

7 «Чики»

Четыре секс-работницы из небольшого южного российского городка пытаются завязать с прошлым и начать новую жизнь. Вечное столкновение искренности и лицемерия, «столичного» и провинциального, тихой жизни и стремления идти по головам — без чрезмерной манипуляции социальной тематикой. Добавить бойкий саундтрек Ивана Дорна — и получается южная витальная трагикомедия, открывшая широкому зрителю Варвару Шмыкову.

8 «Рассказ служанки»

Экранизация одноименного романа Маргарет Этвуд — антиутопия о тоталитарной стране, где правят христианские фундаменталисты, женщины — низшие существа, а секс вне брака карается смертной казнью. Главная героиня — одна из «служанок», которые должны вынашивать детей для власть имущих вместо их бесплодных жен. Запоминающиеся костюмы (белые чепцы с красными робами), все лучшее от классических антиутопий и мощный актерский перфоманс Элизабет Мосс гарантируют качественное зрелище.

9 «И повсюду тлеют пожары»

Еще одна экранизация популярной писательницы — на сей раз одноименного романа Селесте Инг. Размеренную упорядоченную жизнь семейства Ричардсонов — в первую очередь матриарха миссис Элены — нарушает приезд художницы Мии Уоррен с дочерью. Новые соседи вели вольную жизнь перекати-поля и не торопятся играть по правилам старожилов на новом месте. Конфликт между лицемерно-авторитарной Ричардсон и взбалмошной прямолинейной Уоррен, яркими женщинами совершенно разного воспитания и социального статуса, неизбежен. Героини Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в своем противостоянии разжигают большой мелодраматический пожар.

10 «Острые предметы»