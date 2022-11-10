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1 час назад

Райан Рейнольдс подтвердил, что Хью Джекман вернётся к роли Росомахи в «Дэдпуле-3»

runews24.ru

Об этом актёр Райан Рейнольдс заявил в недавнем интервью. Он отметил, что разговор о совместном фильме с Дэдпулом и Росомахой звучал ещё давно, когда Disney приобрёл студию Fox.

Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дэдпуле-3»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Это было в 2019 году, тогда Marvel Studios получили права на киноадаптацию Людей X, к которым принадлежит Россомаха.

Глава компании Кевин Файги не знал, как объединить две вселенные. Однако спустя три года Хью Джекман позвонил Райану Рейнольдсу и сообщил, что заинтересован вернуться к роли Росомахи.

Тогда Рейнольдс передал слова актёра руководству студии и получил положительный ответ.

Теперь исполнитель роли Дэдпула рад сыграть в новом фильме вместе со своими друзьями – Хью Джекманом и режиссёром Шоном Леви.

Премьера «Дэдпула-3» состоится в 2024 году.

Фильмы,Кевин Файги,Райан Рейнольдс,Хью Джекман,Шон Леви,Walt Disney,
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