Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дэдпуле-3»

Об этом актёр Райан Рейнольдс заявил в недавнем интервью. Он отметил, что разговор о совместном фильме с Дэдпулом и Росомахой звучал ещё давно, когда Disney приобрёл студию Fox.

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Это было в 2019 году, тогда Marvel Studios получили права на киноадаптацию Людей X, к которым принадлежит Россомаха.

Глава компании Кевин Файги не знал, как объединить две вселенные. Однако спустя три года Хью Джекман позвонил Райану Рейнольдсу и сообщил, что заинтересован вернуться к роли Росомахи.

Тогда Рейнольдс передал слова актёра руководству студии и получил положительный ответ.

Теперь исполнитель роли Дэдпула рад сыграть в новом фильме вместе со своими друзьями – Хью Джекманом и режиссёром Шоном Леви.