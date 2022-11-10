Фильм «Сердце Пармы» стал самым кассовым в России

Драма «Сердце Пармы» собрала в прокате почти 715 млн рублей и стала самым кассовым фильмом в России с февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Российский кинопрокатчик «Централ партнершип» уточнил, что «Сердце Пармы» стало первым проектом в российском прокате после «Аватара» в 2009 году, удерживающим первое место в бокс-офисе на протяжении уже пяти уик-эндов подряд.
Фильм посмотрели уже 2,3 млн зрителей.
Лента по одноименному роману писателя Алексея Иванова вышла в российский прокат 6 октября. В фильме о завоевании Москвой уральской Пармы и любви русского князя к ведьме сыграли Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Федор Бондарчук, Елена Панова и др.