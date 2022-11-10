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2 часа назад

Фильм «Сердце Пармы» стал самым кассовым в России с февраля 2022 года

Газета.Ruиещё 1

Драма «Сердце Пармы» собрала в прокате почти 715 млн рублей и стала самым кассовым фильмом в России с февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фильм «Сердце Пармы» стал самым кассовым в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Российский кинопрокатчик «Централ партнершип» уточнил, что «Сердце Пармы» стало первым проектом в российском прокате после «Аватара» в 2009 году, удерживающим первое место в бокс-офисе на протяжении уже пяти уик-эндов подряд.

Фильм посмотрели уже 2,3 млн зрителей.

Лента по одноименному роману писателя Алексея Иванова вышла в российский прокат 6 октября. В фильме о завоевании Москвой уральской Пармы и любви русского князя к ведьме сыграли Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Федор Бондарчук, Елена Панова и др.

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