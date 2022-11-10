Авторы «Унесенных призраками» поработают над «Звездными войнами»

Знаменитая японская студия Ghibli, наиболее известная по аниме «Унесённые призраками» и «Ветер крепчает», объявила о сотрудничестве с компанией LucasFilm, которая курирует вселенную по «Звёздным войнам». Пока точно неизвестно, какие совместные проекты хотят реализовать партнёры.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

LucasFilm уже сотрудничала с японскими анимационными студиями — Kinema Citrus, Trigger, Production I.G, и другие азиатские аниматоры приложили руку к первому сезону сборника короткометражек «Звёздные войны: Видения». Вероятно, к работе над вторым сезоном привлекли и Ghibli.