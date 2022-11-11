Почему стоит увидеть фильм «Сверхъестественное. Знаки»

В российский прокат выходит новый фильм Аарона Мурхеда и Джастина Бенсона «Сверхъестественное. Знаки». «Лента.ру» рассказывает о том, как два бывших стажера из компании Ридли Скотта превратились в культовый режиссерский дуэт и сняли фантастический триллер о двух друзьях, решающих загадки Вселенной практически не выходя из дома.

Фото: Кадр из фильма «Сверхъестественное. Знаки» Кадр из фильма «Сверхъестественное. Знаки»

Джон (Аарон Мурхед) и Ливай (Джастин Бенсон) — случайные соседи, живущие в многоквартирной халупе недалеко от Голливудских холмов. Джона недавно бросил муж, Ливай — бармен, на котором висит статья за то, что он пописал на стену детского сада. Парни знакомятся однажды утром, один стреляет у другого сигарету, вместе они смотрят на низко пролетающие самолеты и всполохи калифорнийских пожаров на горизонте.

Кадр из фильма «Сверхъестественное. Знаки»

Апокалиптическое ощущение усиливается тем, что Ливай видит, как стоящая у него на подоконнике (и найденная при странных обстоятельствах) пепельница вдруг взлетает в воздух. Он зовет посмотреть на это чудо Джона, и вскоре новоиспеченные контактеры закупаются оборудованием и начинают съемки документального фильма, чтобы задорого продать его на Netflix. Вселенная с радостью идет им навстречу — чудес все больше, и они все необъяснимее.

Тот случай, когда стоит отдать должное российским прокатчикам. Они не только умудрились купить и выпустить новый фильм культового дуэта Аарона Мурхеда и Джастина Бенсона, но и сделали все, чтобы на него пришел зритель. В русском названии фильма есть и «Сверхъестественное» (отсылка к популярному сериалу), и «Знаки», воскрешающие в памяти встречу Мела Гибсона и Хоакина Феникса с непознанным из фильма М. Найта Шьямалана. В оригинальном мурхед-бенсоновском заглавии Something in the Dirt ничего такого нет. Такая же, кстати, история была и с одним из прошлых фильмов Бенсона и Мурхеда «Паранормальное», который в оригинале назывался Endless, то есть «Бесконечное». В этом перевирании названий, впрочем, есть свое партизанское изящество, способ затянуть зрителя в незнакомую вселенную, пользуясь понятными заголовками-хештегами. Титул нового фильм точнее было бы, конечно, перевести дословно — «Кое-что в грязи». Тем более что этот оборот довольно точно описывает творческий метод тандема.

История режиссерского дуэта (в котором Бенсон еще и выступает постоянным сценаристом, а Мурхед — оператором) началась на практике в компании Ридли Скотта. Мурхед пришел туда на стажировку и познакомился с Бенсоном, который дорабатывал у классика свой последний день. Они сошлись на общих интересах и через некоторое время сняли свой первый независимый фильм под названием «Ломка». Это было кино про двух друзей, один из которых помогал другому избавиться от наркотической зависимости — на фоне разворачивавшихся вокруг необъяснимых странностей. Затем были лавкрафтовская по духу снятая в Италии «Весна» и, собственно, «Паранормальное». Последний фильм был во многом переломным. Там вновь появились эпизодические сектанты из «Ломки», но куда важнее, что они стали уже главными героями, а сыграли их сами режиссеры. Что же касается жанра, то если первые картины Бенсона и Мурхеда больше тяготели к хоррору, то «Паранормальное» уже обозначило уверенный дрейф в сторону научной фантастики (пусть и с ощутимым лавкрафтианским привкусом).

Кадр из фильма «Сверхъестественное. Знаки»

«Сверхъестественное. Знаки» твердо продолжает эту линию. В главных ролях здесь опять сами Аарон и Джастин, причем выглядят они зеркально относительно героев «Паранормального». Если там Бенсон ходил с ежиком на голове, то здесь коротко острижен уже Мурхед. У самого же Бенсона — пергидрольная серферская шевелюра, почти как у Мурхеда в прошлой картине. Пространство действия на этот раз организовано куда более прихотливо. В «Паранормальном» оно было ограничено обиталищем лесной секты, а в «Сверхъестественном», с одной стороны, сужено до двух квартир, а с другой — расширено до вселенских масштабов.

Вообще, рассказывать про этот фильм следует принципиально осторожно. И дело тут не только в том, чтобы избежать спойлеров.

Просто в какой-то момент герои начинают с такой скоростью и интенсивностью сыпать научными и псевдонаучными терминами, что при пересказе ничего не стоит угодить впросак. «Сверхъестественное» — фильм-парадокс. Научно-фантастический триллер, формально заключенный в бесконечные разговоры двух выкинутых на обочину придурков. «Автостопом по галактике», не вставая с дивана. Экзистенциальное бадди-муви. Мелодрама о дружбе, выраженной в математических формулах и морзянке, прописанной на срезе загадочного плода, выросшего на кактусе в лос-анджелесской халупе.

Последнее определение, пожалуй, особенно существенно — тем более что на какие-то вспышки чувствительности большую часть времени ничто не указывает. Полтора часа из без малого двух Бенсон с Мурхедом почти безнадежно запутывают зрительское восприятие. Им мало научных теорий, выстроенных вокруг летающей пепельницы. Нарратив старательно запутан монтажом, а в какой-то момент линейное повествование разбивают фрагменты документалки, которую снимают Джон и Ливай, и интервью с ее соавторами. Тем не менее незадолго до финала авторы вдруг придают своему рассказу кристальную ясность. «Сверхъестественное» превращается в щемящий рассказ о случайной и прекрасной дружбе, пресловутой встрече двух одиночеств, перед чудом которой несколько меркнут все прочие тайны вселенной. Этот переход, который происходит очень плавно и почти незаметно для зрителя, вознаграждает за просмотр ощущением какого-то очень важного жизненного открытия, которое остается в памяти и спустя время после заключительных титров.

Кадр из фильма «Сверхъестественное. Знаки»

«Сверхъестественное» выглядит не просто естественным развитием самобытного режиссерского тандема, но и самым зрелым его фильмом. Нет ничего удивительного и в том, что Бенсон и Мурхед все чаще в последнее время отвечают на заманчивые предложения больших студий. Между «Паранормальным» и «Сверхъестественным» они сняли умеренно коммерческую «Грань времени», а также выступили постановщиками эпизодов в «Архиве 81», «Сумеречной зоне» и «Лунном рыцаре» — самом, пожалуй, удивительном из сериалов Marvel. Сейчас они заняты вторым сезоном «Локи» — и вряд ли есть авторы, который смогут лучше обойтись с запутанной марвеловской мультивселенной. И тем приятнее, что, несмотря на востребованность, Бенсон и Мурхед не оставляют и собственных, демонстративно маленьких, а на деле колоссальных опытов. Надеемся, что после «Паранормального» и «Сверхъестественного» мы дождемся в русском прокате их «Пятого элемента» или, чем черт не шутит, «Космической одиссеи».