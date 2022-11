Почему стоит увидеть фильм «Сверхъестественное. Знаки»

Тот случай, когда стоит отдать должное российским прокатчикам. Они не только умудрились купить и выпустить новый фильм культового дуэта Аарона Мурхеда и Джастина Бенсона, но и сделали все, чтобы на него пришел зритель. В русском названии фильма есть и «Сверхъестественное» (отсылка к популярному сериалу), и «Знаки», воскрешающие в памяти встречу Мела Гибсона и Хоакина Феникса с непознанным из фильма М. Найта Шьямалана. В оригинальном мурхед-бенсоновском заглавии Something in the Dirt ничего такого нет. Такая же, кстати, история была и с одним из прошлых фильмов Бенсона и Мурхеда «Паранормальное», который в оригинале назывался Endless, то есть «Бесконечное». В этом перевирании названий, впрочем, есть свое партизанское изящество, способ затянуть зрителя в незнакомую вселенную, пользуясь понятными заголовками-хештегами. Титул нового фильм точнее было бы, конечно, перевести дословно — «Кое-что в грязи». Тем более что этот оборот довольно точно описывает творческий метод тандема.