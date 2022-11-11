7 достойных фильмов о вечном конфликте отцов и детей

Время неостановимо бежит вперед, и только молодым оно говорит свое последнее слово. Из-за этого и происходят конфликты поколений, когда старшие в один момент перестают понимать младших. К премьере доброго фильма «Далекие близкие» мы вместе с онлайн-кинотеатром KION выбрали 7 фильмов о разногласиях между родителями и их детьми.
Борис (Евгений Сытый) — обычный учитель географии хабаровской школы, которому сын Миша (Филипп Авдеев) дарит на день рождения телефон. Мужчина впервые погружается в мир соцсетей, знакомится с блогершей-огородницей из Москвы Надеждой (Елена Яковлева) и решает ее навестить.
Актерский бенефис Дензела Вашингтона и Виолы Дэвис. 50-е, расистский закон Джима Кроу все еще управляет умами людей. Именно из-за него Трой Мэкссон не осуществил мечту и не стал профессиональным бейсболистом — сейчас он обеспечивает семью, работая мусорщиком. Его младший сын Кори (Джован Адепо) получает приглашение от футбольной команды, но отец против такой карьеры для ребенка.
Эвелин (Мишель Йео) с мужем Вэймондом (Джонатан Ке Кван) переехала из Китая в США за американской мечтой, но их там ждали только разочарования. Ее бизнес на грани банкротства, Вэймонд просит развода, дочь Эвелин Джой (Стефани Сюй) бунтует против традиций — в момент наивысшего стресса к женщине являются люди из параллельной вселенной и говорят, что только она может спасти мир.
История одного человека в трех десятилетиях его жизни. Уже не молодой ученый-биолог Никодим Сретенский (Михаил Глузский) осознает, что он ничего не добился: открытий в науке не совершил, жена ушла, с дочкой отношения не выстроил. В конце концов, мужчина решает наконец-то нагнать упущенное.
Кристин (Сирша Ронан) мечтает поступить в Нью-Йоркский университет, но у ее семьи нет денег для оплаты дорого обучения. Пока она живет в захолустном городе, учится в католической школе и выбирает выпускное платье в супермаркете. Несмотря на финансовые проблемы родителей, Кристин все же отправляет заявку в один из колледжей и в ответ получает письмо о поступлении.
45-летняя мать одиночка Виолетта (Жюли Дельпи) задумала реабилитировать личную жизнь, благодаря подругам познакомилась с инженером Жаном-Рене (Дэни Бун). Они быстро влюбились друг в друга, но их роман не одобряет 19-летний сын Виолетты Лоло (Венсан Лакост). Парень не хочет делить маму с кем-либо, поэтому готов пойти на что угодно, лишь бы разрушить ее отношения с Жаном-Рене.
Витю (Евгений Ткачук) в детстве оставили родители, вырос он не самым умным и добрым человеком. Мужчина думает покинуть жену с ребенком, купить новую квартиру для себя и молодой любовницы — на реализацию этого плана нет денег, а банк в кредите отказывает. Тогда Витя узнает об отце-инвалиде Лехе (Алексей Серебряков), которого можно справить в медицинское учреждение и занять его жилплощадь.