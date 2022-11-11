7 достойных фильмов о вечном конфликте отцов и детей

Время неостановимо бежит вперед, и только молодым оно говорит свое последнее слово. Из-за этого и происходят конфликты поколений, когда старшие в один момент перестают понимать младших. К премьере доброго фильма «Далекие близкие» мы вместе с онлайн-кинотеатром KION выбрали 7 фильмов о разногласиях между родителями и их детьми.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

«Далекие близкие» (2021, реж. Иван Соснин)

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Борис (Евгений Сытый) — обычный учитель географии хабаровской школы, которому сын Миша (Филипп Авдеев) дарит на день рождения телефон. Мужчина впервые погружается в мир соцсетей, знакомится с блогершей-огородницей из Москвы Надеждой (Елена Яковлева) и решает ее навестить.

«Ограды» (2016, реж. Дензел Вашингтон)

Актерский бенефис Дензела Вашингтона и Виолы Дэвис. 50-е, расистский закон Джима Кроу все еще управляет умами людей. Именно из-за него Трой Мэкссон не осуществил мечту и не стал профессиональным бейсболистом — сейчас он обеспечивает семью, работая мусорщиком. Его младший сын Кори (Джован Адепо) получает приглашение от футбольной команды, но отец против такой карьеры для ребенка.

«Все везде и сразу» (2021, реж. Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт)

Эвелин (Мишель Йео) с мужем Вэймондом (Джонатан Ке Кван) переехала из Китая в США за американской мечтой, но их там ждали только разочарования. Ее бизнес на грани банкротства, Вэймонд просит развода, дочь Эвелин Джой (Стефани Сюй) бунтует против традиций — в момент наивысшего стресса к женщине являются люди из параллельной вселенной и говорят, что только она может спасти мир.

«Монолог» (1972, реж. Илья Авербах)

История одного человека в трех десятилетиях его жизни. Уже не молодой ученый-биолог Никодим Сретенский (Михаил Глузский) осознает, что он ничего не добился: открытий в науке не совершил, жена ушла, с дочкой отношения не выстроил. В конце концов, мужчина решает наконец-то нагнать упущенное.

«Леди Берд» (2017, реж. Грета Гервиг)

Кристин (Сирша Ронан) мечтает поступить в Нью-Йоркский университет, но у ее семьи нет денег для оплаты дорого обучения. Пока она живет в захолустном городе, учится в католической школе и выбирает выпускное платье в супермаркете. Несмотря на финансовые проблемы родителей, Кристин все же отправляет заявку в один из колледжей и в ответ получает письмо о поступлении.

«Маменькин сынок» (2015, реж. Жюли Дельпи)

45-летняя мать одиночка Виолетта (Жюли Дельпи) задумала реабилитировать личную жизнь, благодаря подругам познакомилась с инженером Жаном-Рене (Дэни Бун). Они быстро влюбились друг в друга, но их роман не одобряет 19-летний сын Виолетты Лоло (Венсан Лакост). Парень не хочет делить маму с кем-либо, поэтому готов пойти на что угодно, лишь бы разрушить ее отношения с Жаном-Рене.

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (2017, реж. Александр Хант)