Названа дата премьеры полнометражки по «Аватару: Легенда об Аанге»

Безымянный на данный момент полнометражный мультфильм собираются выпустить в октябре 2025 года.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Об этом сообщает издание Variety. Проект станет первым из трёх запланированных полнометражных релизов по сериалу «Аватар: Легенда об Аанге».

Действие трилогии свяжут с событиями оригинального шоу. Производством полнометражки займутся студии Paramount, Nickelodeon и Avatar.

Подробности сюжета полнометражки пока неизвестны.

Напомним, сериал «Аватар: Легенда об Аанге» выходил в 2005-2008 годах, в нём было три сезона.