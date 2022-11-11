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1 час назад

Названа дата премьеры полнометражки по сериалу «Аватар: Легенда об Аанге»

runews24.ru

Безымянный на данный момент полнометражный мультфильм собираются выпустить в октябре 2025 года.

Названа дата премьеры полнометражки по «Аватару: Легенда об Аанге»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Об этом сообщает издание Variety. Проект станет первым из трёх запланированных полнометражных релизов по сериалу «Аватар: Легенда об Аанге».

Действие трилогии свяжут с событиями оригинального шоу. Производством полнометражки займутся студии Paramount, Nickelodeon и Avatar.

Подробности сюжета полнометражки пока неизвестны.

Напомним, сериал «Аватар: Легенда об Аанге» выходил в 2005-2008 годах, в нём было три сезона.

В шоу рассказывалось о мире, в котором люди могли управлять стихиями природы. Главным персонажем стал Аватар Аанг – маг воздуха.

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