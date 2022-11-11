Названа дата премьеры полнометражки по «Аватару: Легенда об Аанге»

Безымянный на данный момент полнометражный мультфильм собираются выпустить в октябре 2025 года.
Об этом сообщает издание Variety. Проект станет первым из трёх запланированных полнометражных релизов по сериалу «Аватар: Легенда об Аанге».
Действие трилогии свяжут с событиями оригинального шоу. Производством полнометражки займутся студии Paramount, Nickelodeon и Avatar.
Подробности сюжета полнометражки пока неизвестны.
Напомним, сериал «Аватар: Легенда об Аанге» выходил в 2005-2008 годах, в нём было три сезона.
В шоу рассказывалось о мире, в котором люди могли управлять стихиями природы. Главным персонажем стал Аватар Аанг – маг воздуха.