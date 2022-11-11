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36 минут назад

Что происходит в сцене после титров «Черной пантеры 2»

Чемпионат.com

11 ноября в мировой прокат вышел фильм «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Из-за санкций в России ленту не выпустили, однако в Сети уже есть описание сцены после титров. Его опубликовало издание Screen Rant. Важно отметить, что она всего лишь одна, несмотря на раннюю информацию о двух сценах.

Что происходит в сцене после титров «Черной пантеры 2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В тексте есть потенциальные спойлеры к фильму и конкретно к сцене после титров. Читайте на свой страх и риск!

Что же происходит в сцене после титров фильма? Новой Чёрной пантерой стала Шури, сестра умершего короля Т'Чаллы, которого в фильмах Marvel Studios играл Чедвик Боузман. Шури приходит проститься с братом и, кажется, наконец-то принимает его смерть. Действие разворачивается на Гаити.

После этого к ней подходит возлюбленная короля Накия с маленьким мальчиком. Мы выясняем, что его зовут Туссен — это сын Т'Чаллы и племянник Шури, которого Накия хочет скрывать, пока тот не вырастет. Шури радостно реагирует, а затем мальчик спрашивает, умеет ли Шури хранить секреты. Он рассказывает, что на самом деле его зовут Т'Чалла — в честь отца.

Что конкретно Туссен будет значить для киновселенной Marvel, неизвестно. Рано говорить о том, что он станет новой Чёрной пантерой, поскольку пока этот титул принадлежит Шури.

Ранее ходили слухи, что в одной из сцен после титров покажут Доктора Дума — злодея Marvel, на которого делали большие ставки. У персонажа важная роль в комиксах — он принимал активное участие в «Секретных войнах» и сражался с Фантастической четвёркой. В фильм он так и не попал, а некоторые инсайдеры говорили, что его вырезали, поскольку хотят представить злодея в другом фильме.

Фильмы,Чедвик Боузман,Госдума,
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