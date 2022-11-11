Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Что известно о фильме «Дэдпул 3»

Мира Маркина

«Дэдпул 3» – один из самых ожидаемых фильмов о супергероях. Райан Рейнольдс возвращается к роли дерзкого наемника Уэйда Уилсона, который впервые появился на экране в 2009 году в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха». Что известно о проекте, читайте в материале «Рамблера».

Что известно о фильме «Дэдпул 3»
Фото: Кадр из фильма "Дэдпул"Кадр из фильма "Дэдпул"

Дэдпул – бывший оперативник спецназа, ставший наемником, приобретя невероятную силу, проворство и способность к исцелению после введения экспериментальной вакцины. О чем будет рассказывать сюжет третьего фильма о супергерое, пока неизвестно. Но создатели проекта уже намекнули на то, что это будет картина, меняющая правила игры франшизы, поскольку будет являться частью вселенной Marvel.

Единственные подтвержденные актеры в «Дэдпуле 3» — Райан Рейнольдс (Дэдпул) и Хью Джекман (Росомаха). Ожидается, что Лесли Аггамс вернется к роли слепой Эл, соседки Дэдпула по комнате и лучшей подруги, а также Джош Бролин — к роли Кейбла, Зази Битц — к роли Домино, а Брианна Хилдебранд — к роли боеголовки.

Ходили также слухи, что певица Тейлор Свифт может появиться в третьем фильме о Дэдпуле. Такое предположение поклонники выдвинули, когда заметили, что тизер долгожданного продолжения был снят в доме, где артистка ранее снимала короткометражный фильм «All Too Well».

Режиссирует третий фильм Шон Леви, являющийся также исполнительным продюсером сериала «Очень странные дела». Сценаристы Венди Молинье и Лиззи Молинье-Логелин пишут сценарий «Дэдпула 3» вместе с Реттом Ризом и Полом Верником, работавшими над первыми двумя фильмами.

Третий фильм о Дэдпуле выйдет в прокат 6 сентября 2024 года, а съемки картины начнутся в 2023 году.

Фильмы,Лесли Аггамс,Джош Бролин,Райан Рейнольдс,Хью Джекман,Шон Леви,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители