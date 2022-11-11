Элизабет Херли рассказала о кошмарных съемках со звездой "Друзей"

«У меня очень теплые воспоминания о нем. Честно говоря, работать с ним в то время было кошмаром. Это было тяжело, очевидно, ему приходилось нелегко, но он все еще был очень обаятельным и приятным человеком для работы. Мы видели, что он страдает», — сообщает слова звезды издание The Independent.