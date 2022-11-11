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2 часа назад

Элизабет Херли рассказала о кошмарных съемках с Перри в «Мошенниках» из-за его зависимости

Слово и Дело

Британская актриса Элизабет Херли рассказала о тяжелых съемках с коллегой Мэттью Перри в комедии «Мошенники» 2002 года.Актриса заявила, что работа с коллегой была кошмаром в период его зависимости.

Элизабет Херли рассказала о кошмарных съемках со звездой "Друзей"
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, участники съемочной группы видели трудности Перри из-за его зависимости, но не могли ничего с этим сделать.

«У меня очень теплые воспоминания о нем. Честно говоря, работать с ним в то время было кошмаром. Это было тяжело, очевидно, ему приходилось нелегко, но он все еще был очень обаятельным и приятным человеком для работы. Мы видели, что он страдает», — сообщает слова звезды издание The Independent.

Перри выпустил мемуары, где раскрыл ранее неизвестные детали жизни. Он сообщил, что несколько лет назад мог умереть из-за разрыва толстой кишки. Звезда сериала «Друзья» столкнулся с проблемами со здоровьем из-за наркотической зависимости.

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