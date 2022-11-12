Лучшие актерские импровизации в фильмах Marvel: видео

Marvel – это американская студия, которая подарила миру целую вселенную супергероев. История компании началась с комиксов, а сейчас она выросла до огромной киностудии, которая выпускает фильмы. Помимо захватывающего сюжета во всех картинах Marvel присутствует юмор, во многом именно он придает супергеройским историям легкость и привлекает зрителей. Интересно, что многие смешные моменты рождаются прямо на площадке, а не прописываются в сценарии. Часть из этих импровизаций режиссеры оставляют в фильмах. Подробнее о лучших актерских импровизациях в картинах Marvel, смотрите в видео.