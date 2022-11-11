Режиссер Статский раскрыл секрет грима Миронова в фильме «Жанна»

Режиссёр Константин Статский рассказал о своём новом фильме «Жанна», в котором принял участие актёр Евгений Миронов. По словам режиссёра, это экранизация пьесы драматурга Ярославы Пулинович, которая шла с аншлагом на протяжении восьми лет в Театре Наций.