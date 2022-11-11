Фильм «Сердце пармы» сохраняет лидерство в российском прокате

Фильм «Сердце пармы» удерживает лидерство в отечественном прокате пять уик-эндов подряд. До этого подобным успехом мог похвастаться «Аватар» Джеймса Кэмерона, дебютировавший в 2009-м и до сих пор признанный самой кассовой картиной в мире.

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Историческая драма по роману Алексея Иванова может похвастаться лучшими сборами с февраля этого года и лучшей наработкой на копию с марта. По данным пресс-службы проекта, сборы «Сердца пармы» составляют более 715 миллионов рублей. На данный момент фильм посмотрели 2,3 миллиона зрителей.