Американцы назвали комедию Гайдая «балаганом для необразованных»

Известный советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию» не понравился иностранным зрителям. Зарубежная публика назвала кинокартину не очень правдоподобной.
«История и игра ужасны. Возможно, кому-то из россиян это нравится из-за культурных отсылок, которых я не улавливаю. Если у вас нет очень веской причины для просмотра этого фильма, то лучше избегать его», – оставил свой отзыв один из пользователей сайта IMDb.com.
Комедийный фильм режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» не смогли высоко оценить некоторые иностранные зрители. Оказалось, что американцы не поняли советского юмора.
Многие пользователи написали, что им непонятны культурные отсылки в фильме, а также чересчур большое количество песен. По мнению иностранных зрителей, постепенно фильм превращается в «неумелый» мюзикл.
Также часть иностранцев не поняла, зачем Иван Васильевич путешествует во времени. Такой ход в фильме им показался странным.
«Балаган для необразованных людей, которые при просмотре фильма не хотят или не любят беспокоить свой ум хорошим сюжетом, правдоподобием событий или законами физики. Это сладкая пилюля для масс, озверевших от коммунистической системы», – написал еще один зритель.