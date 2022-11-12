Американцы назвали комедию Гайдая «балаганом для необразованных»

«История и игра ужасны. Возможно, кому-то из россиян это нравится из-за культурных отсылок, которых я не улавливаю. Если у вас нет очень веской причины для просмотра этого фильма, то лучше избегать его», – оставил свой отзыв один из пользователей сайта IMDb.com.