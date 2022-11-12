Реалити-шоу и трогательные истории: каким получился «Зверополис+»

Мультфильм «Зверополис» 2016 года выпуска радовал зрителей не только увлекательным сюжетом и яркими героями, но и разнообразием животного мира, в гармонии живущего в одном большом городе.
Студия Disney выпустила своеобразный спин-офф этой истории под названием «Зверополис+». Почему спин-офф? Потому что продолжения сюжета пока нет — надеемся на второй полнометражный мультфильм — а вот истории о любимых героях показали. Тлум.Ру посмотрел новинку и готов рассказать о ней без спойлеров.
Всего шесть коротких серий — каждая примерно по 9 10 минут длиной. Мультфильмы рассказывают об уже знакомых нам героях: родителях Джуди, ленивце Блице (который Скорость-без-границ), малышке Фру-Фру и других. Истории небольшие, скорее похожие на зарисовки, но, тем не менее, создателям удалось вписать в маленький хронометраж полноценные сюжеты, полные эмоций.
Эпизоды трогательные, милые, наполяющие приятной ностальгией. Джуди и Ник тоже присутствуют, но скорее как второстепенные герои — они появляются на фоне и напоминают о себе, но не переманивают на себя всё внимание зрителей.
Шесть историй созданы совместно аниматором Трентом Корри («Зверополис») и художником-рассказчиком Джози Тринидад («Ральф против Интернета»), которые являются восходящими талантами в Walt Disney Studios Animation. Они также придумали основные сюжеты эпизодов, грамотно вписав их в основную историю.
Давайте разберём каждую серию и что в них показали.
Сюжет этой истории начинается там же, где стартует приключение Джуди — на вокзале в маленьком городке, где главная героиня жила со своей многочисленной семьёй. Крольчиха заходит в поезд, чтобы отправиться в Зверополис — вот только туда попала не она одна. На борт скоростного экспресса взошла маленькая сестричка Джуди, Молли. Стю и Бонни, их родителям, нужно догнать поезд и вернуть своего непутёвого ребёнка.
Эта уютная и трогательная история показывает, что взаимоотношения супругов Хоппс всё ещё свежи и романтичны. Они вспоминают свою свадебную песню, говорят о маленьких недостатках, которые так сильно любят друг в друге, и вспоминают, что уже не так молоды, чтобы кроликами скакать за скоростным поездом. Милота!
В Маленькой Грызландии снимается реалити-шоу о жизни богатой наследницы Фру-Фру и её родственников. В сегодняшнем эпизоде Фру Фру тусуется со своими кузинами Кристин, Харизмой, Брианкой и Мэнди и готовится к предстоящей свадьбе. Пока она пытается решить, кем будет её подружка невесты, прибывает её родственница Труди под псевдонимом Тру Тру и всё портит, пытаясь рассорить Фру Фру с остальными, а ещё оскорбляет её выбор свадебного платья.
О чём же рассказывает эта серия? О важности семьи — как генетической, так и приобретённой — и о том, как ценны наши детские мечты. Фру Фру судит книгу по обложке, а для Тру Тру важнее доказать свою правоту любыми средствами. Что же получится у девушек и смогут ли они помириться перед свадьбой?
После того, как Дюка (по-английски это переводится как герцог) Уизелтона выпустили из тюрьмы, офицер Франсин делает ему выговор за плохое поведение. Дюк объявляет, что он «Герцог Города Ласок», когда он видит новости, сообщающие о его унизительном аресте Джуди Хоппс, до сих пор считающейся плохой полицейской.
По сути, вся серия — один большой музыкальный эпизод, в котором Дюк переосмысливает, на каких работах он мог бы добиться успеха. Он почти готов встать на путь честной ласки, однако от криминального прошлого так просто не отвернуться…
Во время свадебного приёма Фру Фру Мистер Биг произносит речь о своей молодости. В тысяча девятьсот каком-то (именно так) году они вместе с Бабулей уехали из своей страны и поселились в Зверополисе. В те дни жизнь для маленьких животных была не так уж проста — им пришлось постараться, чтобы их маленькая пекарня могла приносить хоть какой-то доход. На этом пути Мистер Биг встречает самых разных зверей и начинает дружить с ними.
Поначалу эта история кажется неуместной на свадьбе, однако вскоре и Фру Фру, и зрители понимают, к чему ведёт её мафиозный отец и почему рассказ кажется таким трогательным и милым. А ещё эту маленькую пародию на «Крестного отца» оценят родители маленьких зрителей. К слову, не такой уж Мистер Биг мафиози, как кажется. А кто? Смотрите серию и узнаете.
Бенджамин Когтяузер вместо работы занимается очень важными вещами — он смотрит реалити-шоу «Итак, вы думаете, что можете прыгать». Суперзвезда Газель объявляет, что ищет своего следующего резервного танцора, и что любой может пройти прослушивание, если у него есть партнёр. Поэтому Когтяузер вызывает подкрепление и спешит на прослушивание — к его удивлению, на звонок отвечает его шеф, Бого. Теперь Бенджамину нужно решить, хочет ли он соврать или сказать правду.
Это очень забавная и милая история о том, что даже такие серьёзные личности, как полицейские, не чураются веселья. А ещё — о том, что музыка объединяет, а своим коллегам стоит приходить на помощь даже в самых нелепых ситуациях.
Пока супер-официантка Сэм срочно пытается закончить свою смену в ресторане к шести вечера, чтобы успеть на концерт певицы Газель (её озвучивает Шакира!), Блиц и Присцилла рушат все её планы. А ведь ленивцы просто хотят провести романтический вечер в хорошем ресторане. В спешке Сэм путает все заказы, а пробка от шампанского начинает летать по всему помещению.
Что особенно радует в этой истории — кроме, конечно же, умилительных ленивцев — так это то, что они устроили романтический ужин с предложением. К тому же, у Блица, Присциллы и Сэм одна и та же цель — а вот какая, узнаете, если посмотрите серию.
Стоит ли смотреть «Зверополис+»?
Определённо, если вы фанат оригинального «Зверополиса» и любите не только основных героев, но и второстепенных. Новые истории точно будут интересны всем поклонникам оригинала, а вот тем, кто только начинает знакомиться с героями, лучше начать с полнометражного мультфильма.
Визуально «Зверополис+» выглядит так же хорошо, как и фильм, в картинке совершенно не ощущается удешевления анимации.