Реалити-шоу и трогательные истории: каким получился «Зверополис+»

Мультфильм «Зверополис» 2016 года выпуска радовал зрителей не только увлекательным сюжетом и яркими героями, но и разнообразием животного мира, в гармонии живущего в одном большом городе.

Фото: Кадр из мультфильма Кадр из мультфильма

Студия Disney выпустила своеобразный спин-офф этой истории под названием «Зверополис+». Почему спин-офф? Потому что продолжения сюжета пока нет — надеемся на второй полнометражный мультфильм — а вот истории о любимых героях показали. Тлум.Ру посмотрел новинку и готов рассказать о ней без спойлеров.

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Что там?

Всего шесть коротких серий — каждая примерно по 9 10 минут длиной. Мультфильмы рассказывают об уже знакомых нам героях: родителях Джуди, ленивце Блице (который Скорость-без-границ), малышке Фру-Фру и других. Истории небольшие, скорее похожие на зарисовки, но, тем не менее, создателям удалось вписать в маленький хронометраж полноценные сюжеты, полные эмоций.

Эпизоды трогательные, милые, наполяющие приятной ностальгией. Джуди и Ник тоже присутствуют, но скорее как второстепенные герои — они появляются на фоне и напоминают о себе, но не переманивают на себя всё внимание зрителей.

Шесть историй созданы совместно аниматором Трентом Корри («Зверополис») и художником-рассказчиком Джози Тринидад («Ральф против Интернета»), которые являются восходящими талантами в Walt Disney Studios Animation. Они также придумали основные сюжеты эпизодов, грамотно вписав их в основную историю.

Давайте разберём каждую серию и что в них показали.

№ 1. «Хоппс на борту»

Сюжет этой истории начинается там же, где стартует приключение Джуди — на вокзале в маленьком городке, где главная героиня жила со своей многочисленной семьёй. Крольчиха заходит в поезд, чтобы отправиться в Зверополис — вот только туда попала не она одна. На борт скоростного экспресса взошла маленькая сестричка Джуди, Молли. Стю и Бонни, их родителям, нужно догнать поезд и вернуть своего непутёвого ребёнка.

Эта уютная и трогательная история показывает, что взаимоотношения супругов Хоппс всё ещё свежи и романтичны. Они вспоминают свою свадебную песню, говорят о маленьких недостатках, которые так сильно любят друг в друге, и вспоминают, что уже не так молоды, чтобы кроликами скакать за скоростным поездом. Милота!

№ 2. «Настоящие грызуны Маленькой Грызландии»

В Маленькой Грызландии снимается реалити-шоу о жизни богатой наследницы Фру-Фру и её родственников. В сегодняшнем эпизоде Фру Фру тусуется со своими кузинами Кристин, Харизмой, Брианкой и Мэнди и готовится к предстоящей свадьбе. Пока она пытается решить, кем будет её подружка невесты, прибывает её родственница Труди под псевдонимом Тру Тру и всё портит, пытаясь рассорить Фру Фру с остальными, а ещё оскорбляет её выбор свадебного платья.

О чём же рассказывает эта серия? О важности семьи — как генетической, так и приобретённой — и о том, как ценны наши детские мечты. Фру Фру судит книгу по обложке, а для Тру Тру важнее доказать свою правоту любыми средствами. Что же получится у девушек и смогут ли они помириться перед свадьбой?

№ 3. «Мюзикл Дюка»

После того, как Дюка (по-английски это переводится как герцог) Уизелтона выпустили из тюрьмы, офицер Франсин делает ему выговор за плохое поведение. Дюк объявляет, что он «Герцог Города Ласок», когда он видит новости, сообщающие о его унизительном аресте Джуди Хоппс, до сих пор считающейся плохой полицейской.

По сути, вся серия — один большой музыкальный эпизод, в котором Дюк переосмысливает, на каких работах он мог бы добиться успеха. Он почти готов встать на путь честной ласки, однако от криминального прошлого так просто не отвернуться…

№ 4. «Крёстный отец невесты»

Во время свадебного приёма Фру Фру Мистер Биг произносит речь о своей молодости. В тысяча девятьсот каком-то (именно так) году они вместе с Бабулей уехали из своей страны и поселились в Зверополисе. В те дни жизнь для маленьких животных была не так уж проста — им пришлось постараться, чтобы их маленькая пекарня могла приносить хоть какой-то доход. На этом пути Мистер Биг встречает самых разных зверей и начинает дружить с ними.

Поначалу эта история кажется неуместной на свадьбе, однако вскоре и Фру Фру, и зрители понимают, к чему ведёт её мафиозный отец и почему рассказ кажется таким трогательным и милым. А ещё эту маленькую пародию на «Крестного отца» оценят родители маленьких зрителей. К слову, не такой уж Мистер Биг мафиози, как кажется. А кто? Смотрите серию и узнаете.

№ 5. «Итак, вы думаете, что можете прыгать»

Бенджамин Когтяузер вместо работы занимается очень важными вещами — он смотрит реалити-шоу «Итак, вы думаете, что можете прыгать». Суперзвезда Газель объявляет, что ищет своего следующего резервного танцора, и что любой может пройти прослушивание, если у него есть партнёр. Поэтому Когтяузер вызывает подкрепление и спешит на прослушивание — к его удивлению, на звонок отвечает его шеф, Бого. Теперь Бенджамину нужно решить, хочет ли он соврать или сказать правду.

Это очень забавная и милая история о том, что даже такие серьёзные личности, как полицейские, не чураются веселья. А ещё — о том, что музыка объединяет, а своим коллегам стоит приходить на помощь даже в самых нелепых ситуациях.

№ 6. «Поспешный ужин»

Пока супер-официантка Сэм срочно пытается закончить свою смену в ресторане к шести вечера, чтобы успеть на концерт певицы Газель (её озвучивает Шакира!), Блиц и Присцилла рушат все её планы. А ведь ленивцы просто хотят провести романтический вечер в хорошем ресторане. В спешке Сэм путает все заказы, а пробка от шампанского начинает летать по всему помещению.

Что особенно радует в этой истории — кроме, конечно же, умилительных ленивцев — так это то, что они устроили романтический ужин с предложением. К тому же, у Блица, Присциллы и Сэм одна и та же цель — а вот какая, узнаете, если посмотрите серию.

Стоит ли смотреть «Зверополис+»?

Определённо, если вы фанат оригинального «Зверополиса» и любите не только основных героев, но и второстепенных. Новые истории точно будут интересны всем поклонникам оригинала, а вот тем, кто только начинает знакомиться с героями, лучше начать с полнометражного мультфильма.