Появилась анимационная корометражка о маленьком Йоде

Это один из самых потрясающих проектов двух компаний.

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Lucasfilm и Studio Ghibli совместными усилиями создали анимационную короткометражку «Дзен-грогу и пыльные кролики». И это оказался один из самых гениальных и потрясающих результатов совместного творчества обоих компаний.