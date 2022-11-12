Появилась анимационная корометражка о маленьком Йоде

Это один из самых потрясающих проектов двух компаний.
Lucasfilm и Studio Ghibli совместными усилиями создали анимационную короткометражку «Дзен-грогу и пыльные кролики». И это оказался один из самых гениальных и потрясающих результатов совместного творчества обоих компаний.
В рисованном фильме встретятся умилительный ребенок с другой планеты — Грогу из «Мандалорец» и кролики, которые обладают такими замечательными человеческими качествами, как благородство, честность, доброта. Кстати, эти кролики родом из полнометражного аниме-фильма Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Он получил 75-ю премию американской киноакадемии.