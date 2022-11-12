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55 минут назад

«Звездные войны» и студия Ghibli сняли анимационную корометражку о маленьком Йоде

runews24.ru

Это один из самых потрясающих проектов двух компаний.

Появилась анимационная корометражка о маленьком Йоде
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Lucasfilm и Studio Ghibli совместными усилиями создали анимационную короткометражку «Дзен-грогу и пыльные кролики». И это оказался один из самых гениальных и потрясающих результатов совместного творчества обоих компаний.

В рисованном фильме встретятся умилительный ребенок с другой планеты — Грогу из «Мандалорец» и кролики, которые обладают такими замечательными человеческими качествами, как благородство, честность, доброта. Кстати, эти кролики родом из полнометражного аниме-фильма Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Он получил 75-ю премию американской киноакадемии.

Фильмы,Хаяо Миядзаки,
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