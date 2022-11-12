Михалков назвал требования к участникам «Оскара» невозможными

Известный российский кинематографист Никита Михалков сделал заявление о невозможности выполнения требований престижной западной кинопремии «Оскар» для отечественных фильмов. Об этом проинформировал ТАСС в субботу, 12 ноября.

Кинорежиссер выступил с заявлением, что условия отбора кинолент для премии «противоречат российским ценностям». Михалков обратил внимание на то, что на американскую кинопремию принимают исключительно те картины, в которых присутствует ЛГБТ-репрезентация и расовое разнообразие среди задействованного актерского состава.