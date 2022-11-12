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50 минут назад

Михалков назвал требования к участникам «Оскара» невозможными для отечественных фильмов

FBM.ru

Известный российский кинематографист Никита Михалков сделал заявление о невозможности выполнения требований престижной западной кинопремии «Оскар» для отечественных фильмов. Об этом проинформировал ТАСС в субботу, 12 ноября.

Михалков назвал требования к участникам «Оскара» невозможными
Фото: FBM.ruFBM.ru

Кинорежиссер выступил с заявлением, что условия отбора кинолент для премии «противоречат российским ценностям». Михалков обратил внимание на то, что на американскую кинопремию принимают исключительно те картины, в которых присутствует ЛГБТ-репрезентация и расовое разнообразие среди задействованного актерского состава.

«Считаю, что “Оскар” умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей», — прокомментировал Никита Михалков.

Фильмы,Оскар,Никита Михалков,
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