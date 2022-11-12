Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Создатель Super Mario уверен в успехе новой экранизации игры

Чемпионат.com

Легендарный геймдизайнер Сигэру Миямото на недавнем брифинге по финансовых результатам Nintendo объяснил, почему экранизацию Super Mario гарантированно ждёт успех. По его словам, создатели фильма потратили очень много времени, чтобы создать произведение, которое понравится и широкой аудитории, и старым фанатам усатого водопроводчика.

Создатель Super Mario уверен в успехе новой экранизации игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Поклонники в своё время были возмущены неудачной экранизацией Super Mario 1993 года. Миямото успокоил их, заявив, что анимационный фильм «Супербратья Марио. Фильм» расскажет новую историю, при этом он останется верным корням знаменитой игровой франшизы.

Первый тизер анимационного фильма «Супербратья Марио. Фильм» аудитория приняла тепло. Но некоторые фанаты не оценили озвучку главного героя Крисом Праттом. На канале CarlosJulio20 появился отрывок из ролика, в котором Пратта заменили на профессионального актёра озвучки Чарльза Мартине, который озвучивает Марио в видеоиграх.

Премьера фильма состоится 7 апреля 2023 года.

Фильмы,Крис Пратт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители