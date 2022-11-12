Зрители назвали лучшие отечественные сериалы

Картина повествует о расследовании преступлений вымышленной банды, орудующей в Москве в 1944 году.

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На второе место зрители поставили сериал «Начальник разведки», который рассказывает о становлении Павла Фитина руководителем внешней разведки органов госбезопасности СССР. Третьим, по мнению участников исследования, стал «Нулевой пациент», в котором речь идет о первой в СССР вспышке ВИЧ.

В первую десятку попали сериалы «И снова здравствуйте!», «Капельник», «Офлайн», «Идентификация», «Почка», «Обоюдное согласие» и «Химера».