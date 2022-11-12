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1 час назад

Sony вернёт «Человека-паука» и другие фильмы в кинотеатры РФ. Но через посредника

Ferra.ru

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» рассказало, что Sony, ушедшая из России из-за санкций, вернётся под другим названием. Это будет российская компания «Контент-клуб» — благодаря этому Sony Pictures Productions & Releasing будет присутствовать в стране официально, но без учреждения собственного юридического лица.

Sony вернет «Человека-паука» и другие фильмы в кинотеатры РФ. Но через посредника
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ещё в июле «Контент-клуб» намеревался запустить фильмы производства Sony в кинотеатрах, но от этой идеи всё-таки отказались. Скорее всего, сначала фильмы начнут запускать в цифровом формате, а потом уже в кинотеатрах.

Первый релиз «Контент-клуб» представит в начале 2023 года. Планируется выход спортивной мелодрамы «Лёд 3». Также компания будет инвестировать в российское кино — это будет одно из её главных направлений.

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