Sony вернет «Человека-паука» и другие фильмы в кинотеатры РФ. Но через посредника

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» рассказало, что Sony, ушедшая из России из-за санкций, вернётся под другим названием. Это будет российская компания «Контент-клуб» — благодаря этому Sony Pictures Productions & Releasing будет присутствовать в стране официально, но без учреждения собственного юридического лица.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ещё в июле «Контент-клуб» намеревался запустить фильмы производства Sony в кинотеатрах, но от этой идеи всё-таки отказались. Скорее всего, сначала фильмы начнут запускать в цифровом формате, а потом уже в кинотеатрах.