Самый известный звук в кинематографе: видео

Этот звук на протяжении 71 года использовали более 200 раз в различных фильмах, клипах и играх. Его в основном используют в сценах падения персонажа с высоты, ранения и взрыва.

Звуковой эффект называют “криком Вильгельма”, он был записан в 1951 году для фильма “Далекие барабаны”. Звук получил свою популярность в 70-х годах, когда голливудский режиссер Бен Бертт нашел его в звуковом архиве.

“Крик Вильгельма” и по сей день можно услышать во многих фильмах, он часто встречается в картинах Квентина Тарантино: “Бешеных псах”, “Убить Билла” и многих других.

Подробнее о самом известном звуке в кино смотрите в видео.