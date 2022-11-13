На Disney+ вышел мультфильм «Дзен: Грогу и пыльные кролики»В нём объединились герои сериала «Мандалорец» и мультфильма «Унесённые призраками». Источник фото: Disney+.

Фото: Inc-News Inc-News

Японская «Ghibli» и американская «Lucasfilm» выпустили короткометражный мультфильм «Дзен: Грогу и пыльные кролики». Он доступен сейчас для просмотра на сервисе Disney+.

В течение трёх минут на экране происходит действие с участием Малыша Йоды из сериала «Мандалорец» (с 2019) и чёрных глазастых созданий, известных по анимационной картине Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» (2001). Выход короткометражки приурочен к трёхлетней годовщине премьеры «Мандалорца».