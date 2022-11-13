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1 час назад

На Disney+ вышел мультфильм «Дзен: Грогу и пыльные кролики»

Inc-News

На Disney+ вышел мультфильм «Дзен: Грогу и пыльные кролики»В нём объединились герои сериала «Мандалорец» и мультфильма «Унесённые призраками». Источник фото: Disney+.

На Disney+ вышел мультфильм «Дзен: Грогу и пыльные кролики»
Фото: Inc-NewsInc-News

Японская «Ghibli» и американская «Lucasfilm» выпустили короткометражный мультфильм «Дзен: Грогу и пыльные кролики». Он доступен сейчас для просмотра на сервисе Disney+.

В течение трёх минут на экране происходит действие с участием Малыша Йоды из сериала «Мандалорец» (с 2019) и чёрных глазастых созданий, известных по анимационной картине Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» (2001). Выход короткометражки приурочен к трёхлетней годовщине премьеры «Мандалорца».

Клип поставил японский художник Кацуя Кондо, стоявший за разработкой и прорисовкой персонажей студии «Ghibli». Видеоряд сопровождает музыка, написанная Людвигом Горанссоном, который известен по работе над «Мандалорцем».

Фильмы,Хаяо Миядзаки,
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