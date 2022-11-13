В Казахстане снимают документальный фильм о диджее Imanbek

Обладатель "Грэмми" Imanbek (Иманбек Зейкенов) анонсировал выход документального автобиографического фильма "Imanbek — чужой среди своих" в эфире утреннего шоу на "Радио Energy".
"Мы снимаем документальный фильм - в нем будет то, что еще ни в каких СМИ обо мне не показывали. Мой путь от шаурмы до тяжелого люкса", — поделился Зейкенов.
Лента охватит самые важные периоды из биографии артиста, начиная с трехлетнего возраста. Известно, что производством фильма занимается компания "A4Origin" совместно с Effective Records.
В начале ноября продюсер Алексей Манос сообщил на своей странице в Instagram, что съемки фильма проходят в родном для Зейкенова Казахстане. Дата премьеры фильма "Imanbek — чужой среди своих" пока неизвестна.