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2 часа назад

В Казахстане снимают документальный фильм о диджее Imanbek

Газета.Ru

Обладатель "Грэмми" Imanbek (Иманбек Зейкенов) анонсировал выход документального автобиографического фильма "Imanbek — чужой среди своих" в эфире утреннего шоу на "Радио Energy".

В Казахстане снимают документальный фильм о диджее Imanbek
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы снимаем документальный фильм - в нем будет то, что еще ни в каких СМИ обо мне не показывали. Мой путь от шаурмы до тяжелого люкса", — поделился Зейкенов.

Лента охватит самые важные периоды из биографии артиста, начиная с трехлетнего возраста. Известно, что производством фильма занимается компания "A4Origin" совместно с Effective Records.

В начале ноября продюсер Алексей Манос сообщил на своей странице в Instagram, что съемки фильма проходят в родном для Зейкенова Казахстане. Дата премьеры фильма "Imanbek — чужой среди своих" пока неизвестна.

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