«Сердце Пармы» больше месяца собирает залы

Фильм «Сердце Пармы», по словам экспертов, на сегодняшний день стал самым кассовым фильмом с начала года. Российский фильм вызвал огромный интерес у зрителя: сборы составили уже более 700 млн руб. Корреспондент PRIMPRESS решил разобраться, в чем же секрет его успеха.

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Фильм, который ждали?

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Пожалуй, да. Российская киноиндустрия, едва восстановившаяся после ковида, вновь переживает не лучшие времена. Кинотеатры испытывают дефицит зрителей ввиду отмены самых ожидаемых зарубежных премьер. Не секрет, что российский зритель предпочитает западный кинематограф, и большинство премьер в кинотеатрах – фильмы, снятые за рубежом. Российских фильмов, собирающих хорошую кассу, традиционно меньше. Так что можно сказать, что фильм «Сердце Пармы» стал тем фильмом, который ждали, в первую очередь, кинотеатры. И дождались. А для зрителей он стал приятным сюрпризом.

Откуда дровишки?

Фильм снят по одноименному роману Алексея Иванова. События происходят в Сибири, на землях, где христианство принято формально, а население де-факто остается язычниками. В основе сюжета тема запретной любви князя уральской Пармы Михаила Ермолаевича к ведьме-ламии и борьба с теми, кто приходит на его земли с мечом. Здесь много мистики. В то же время проницательные зрители могут обнаружить тему собирания русских земель.

Это уже седьмая режиссерская работа Антона Мегердичева. Он также известен по фильмам «Движение вверх» и «Елки-3», которые, кстати, также во время прокатов собрали неплохие кассы.

Блокбастер и скрытые смыслы

Пожалуй, ответ на вопрос о секрете успеха фильма кроется в особенностях сюжета. Ведь чаще всего зритель идет не на режиссера или актера, а на конкретную историю, в которой есть цепляющие его «маркеры». Можно предположить, что здесь их несколько. Во-первых, жанр, предполагающий большое количество батальных сцен – эдакий славянский блокбастер. Спору нет, эти эпизоды сделаны красиво (о правдоподобности могут судить специалисты: оставим это им), и их в фильме достаточно много.

Во-вторых, «Сердце Пармы» можно также отнести к жанру фантастики. Этот жанр российский зритель также очень любит, но чаще в западном исполнении, поскольку «у нас это не умеют снимать». В этом фильме фантастика представлена в виде языческих верований, культов и жертвоприношений.

В-третьих, исторический аспект. Во второй половине фильма он практически выходит на первый план и отчасти затмевает личную историю главного героя. Это не столько про борьбу язычества и христианства (хотя и про это тоже), сколько про собирание русских земель.

Пожалуй, самое главное происходит не на поле боя, а в момент встречи князя Михаила с московским князем Иваном III и после. В уста Ивана III заложена ключевая мысль фильма: князь заявляет о своей большой цели положить конец распрям и междоусобицам и объединиться в единое государство, чтобы иметь возможность давать отпор врагу, на какое бы княжество он ни посягнул.

А как же любовь?

В отдельных описаниях фильма любовная линия ставится во главу угла. Любовь князя к Михаила к ведьме Тичи называется запретной. Но есть нюанс: с Михаилом Тичи – женщина и мать его детей, а другая ее сущность – ведьмы-ламии – проявляется в ситуациях, когда ее принуждают к действиям, которые ее существу не по душе. В ней борются два начала, и в итоге побеждает любовь к Михаилу, и язычество уходит в прошлое.

В объективе – звезды

Молодежь наверняка оценит актерскую работу исполнителя главной роли – Александра Кузнецова. Его персонаж умен, находчив, смел, он борется за свою землю и не приемлет завоевателей.

Но все меняется, когда в его жизни появляется креститель Иона. Роль именно этого персонажа нельзя недооценивать. Сыграл его Евгений Миронов. В этом образе он органичен и убедителен. «Вода камень точит» – так, пожалуй, можно оценить влияние Ионы на молодого князя.

А точку в сомнениях и внутренних противоречиях князя, пожалуй, поставил московский князь Иван III, которого блистательно сыграл Федор Бондарчук (наверное, одна из лучших его ролей в кино). Он появляется всего лишь в одной сцене, зато какой!

В фильме также можно увидеть и других артистов, которые у поклонников российского кинематографа на слуху. Среди них Алексей Кравченко, Елена Панова и Сергей Пускепалис.

Спецэффекты

Как их можно оценить? Однако, ощущение двоякое. Все зависит от того, какую задачу ставили создатели. Если речь идет о максимальной натуралистичности, то ее нет. То есть можно легко отличить кадры, где применяется компьютерная графика, от кадров, где ее нет. Если была задача придать действу сказочность, то она достигнута.

Что в итоге?