Остросюжетное кино на реальных событиях: что стоит увидеть

Интерес зрителей к остросюжетным детективам популярен как никогда. Мы выбрали из каталога онлайн-кинотеатра KION 7 лучших фильмов, которые точно стоит увидеть любителям острых ощущений.
Прорывной фильм будущего обладателя премии «Оскар» и Золотой пальмовой ветви за шедевр «Паразиты». В маленьком городе появился маньяк, полиция никак не может найти преступника. Свидетели рассказывают, что видели мужчину с особенностями развития Кван-хо (Пак Но-сик) недалеко от дома убитой, поэтому сыщик Пак Ду-ман (Сон Кан-хо, звезда корейского кино) решает подделать улики.
Стив Карелл («Офис») в роли злодея, а Ченнинг Татум («Мачо и ботан») играет не только мышцами. Один звонок вытаскивает бывшего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Марка из нищеты — миллиардер Джон И. Дюпон приглашает его жить в своем поместье, заниматься спортом и ни в чем себе не отказывать. Условие одно — «мецената» нужно называть «наставником».
1972 год, Олимпийские игры, палестинская группировка «Черный сентябрь» захватила израильских спортсменов и потребовала, чтобы их предводителей отпустили на свободу в обмен на жизни заложников. Немецкая разведка неудачно попробовала обмануть палестинцев, в результате во время перестрелки погибли все спортсмены. После трагедии «Моссад» собирает специальную группу, которая должна отомстить главам «Черного сентября».
Спустя почти 30 лет можно и забыть, что хоррор-франшиза вдохновлена историей «Гейнсвиллского потрошителя», приговоренного к смертной казни в 2006 году. В городе Вудсборо живет Кейси (Дрю Бэрримор), вечером она отдыхает со своим парнем, кто-то звонит, девушка отвечает на телефон и слышит вопрос: «Какой твой любимый фильм ужасов»? Спустя пару часов полицейские находят два трупа.
За главную роль в фильме Шарлиз Терон получила премию «Оскар». Ее героиня — первая в истории США серийная убийца. Смысл жизни ее придает знакомство с Селби (Кристина Риччи), которую родители выгнали из дома.
Около 20 девушек пропали в городе Анкоридж, штат Аляска, полиция не может найти маньяка, только тела его жертв. В главной роли следователя Николас Кейдж.
История прототипа Ганнибала Лектора. 1980-е, Тед Банди (Люк Кирби) убил более 30 человек, но даже после суда отказывается признавать вину. Его приговорили к смертной казни, но ФСБ решило, что Банди — ценный объект для исследования. На интервью с ним отправляют новичка Билла Хагмайера (Элайджа Вуд), попадающего под влияние Банди.