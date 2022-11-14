Остросюжетное кино на реальных событиях: что стоит увидеть

Интерес зрителей к остросюжетным детективам популярен как никогда. Мы выбрали из каталога онлайн-кинотеатра KION 7 лучших фильмов, которые точно стоит увидеть любителям острых ощущений.

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«Воспоминания об убийстве» (2003, реж. Пон Джун-хо)

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Прорывной фильм будущего обладателя премии «Оскар» и Золотой пальмовой ветви за шедевр «Паразиты». В маленьком городе появился маньяк, полиция никак не может найти преступника. Свидетели рассказывают, что видели мужчину с особенностями развития Кван-хо (Пак Но-сик) недалеко от дома убитой, поэтому сыщик Пак Ду-ман (Сон Кан-хо, звезда корейского кино) решает подделать улики.

«Охотник на лис» (2014, реж. Беннетт Миллер)

Стив Карелл («Офис») в роли злодея, а Ченнинг Татум («Мачо и ботан») играет не только мышцами. Один звонок вытаскивает бывшего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Марка из нищеты — миллиардер Джон И. Дюпон приглашает его жить в своем поместье, заниматься спортом и ни в чем себе не отказывать. Условие одно — «мецената» нужно называть «наставником».

«Мюнхен» (2005, реж. Стивен Спилберг)

1972 год, Олимпийские игры, палестинская группировка «Черный сентябрь» захватила израильских спортсменов и потребовала, чтобы их предводителей отпустили на свободу в обмен на жизни заложников. Немецкая разведка неудачно попробовала обмануть палестинцев, в результате во время перестрелки погибли все спортсмены. После трагедии «Моссад» собирает специальную группу, которая должна отомстить главам «Черного сентября».

«Крик» (1996, реж. Уэс Крэйвен)

Спустя почти 30 лет можно и забыть, что хоррор-франшиза вдохновлена историей «Гейнсвиллского потрошителя», приговоренного к смертной казни в 2006 году. В городе Вудсборо живет Кейси (Дрю Бэрримор), вечером она отдыхает со своим парнем, кто-то звонит, девушка отвечает на телефон и слышит вопрос: «Какой твой любимый фильм ужасов»? Спустя пару часов полицейские находят два трупа.

«Монстр» (2003, реж. Пэтти Дженкинс)

За главную роль в фильме Шарлиз Терон получила премию «Оскар». Ее героиня — первая в истории США серийная убийца. Смысл жизни ее придает знакомство с Селби (Кристина Риччи), которую родители выгнали из дома.

«Мерзлая земля» (2011, реж. Скотт Уокер)

Около 20 девушек пропали в городе Анкоридж, штат Аляска, полиция не может найти маньяка, только тела его жертв. В главной роли следователя Николас Кейдж.

«Охотник за разумом. Схватка» (2021, реж. Эмбер Сили)