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35 минут назад

Режиссер Эмир Кустурица возглавит российский кинофестиваль

Уралинформбюро

Организационный комитет фестиваля "Дух огня" выбрал нового президента – им стал сербский режиссер и композитор Эмир Кустурица. Информацию об этом разместили на официальном сайте правительства Югры, передает "Уралинформбюро".

Эмир Кустурица возглавит российский кинофестиваль
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

"Дух огня" – бренд Югры. Чтобы фестиваль расширял свое присутствие, был востребованным в мире, мы выходим на новые культурные, экономические площадки для привлечения партнеров, используем современные форматы диалога со зрителями и представителями киноиндустрии. Новый этап развития "Духа огня" начинается с новым президентом фестиваля", – отметила губернатор Наталья Комарова.

Сам режиссер тоже высказался о своем теплом отношении к России и партнерстве с фестивалем.

"Это судьба. Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей. Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино", – сказал Эмир Кустурица.

Стоит напомнить, что на прошедшем в этом году фестивале "Дух огня" Кустурица выступал с концертом своей группы The No Smoking Orchestra и получил награду за "За вклад в мировой кинематограф".

Фильмы,Наталья Комарова,Эмир Кустурица,
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