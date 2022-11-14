Эмир Кустурица возглавит российский кинофестиваль

Организационный комитет фестиваля "Дух огня" выбрал нового президента – им стал сербский режиссер и композитор Эмир Кустурица. Информацию об этом разместили на официальном сайте правительства Югры, передает "Уралинформбюро".

Фото: Уралинформбюро Уралинформбюро

"Дух огня" – бренд Югры. Чтобы фестиваль расширял свое присутствие, был востребованным в мире, мы выходим на новые культурные, экономические площадки для привлечения партнеров, используем современные форматы диалога со зрителями и представителями киноиндустрии. Новый этап развития "Духа огня" начинается с новым президентом фестиваля", – отметила губернатор Наталья Комарова.

Сам режиссер тоже высказался о своем теплом отношении к России и партнерстве с фестивалем.

"Это судьба. Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей. Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино", – сказал Эмир Кустурица.