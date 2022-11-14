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46 минут назад

Marvel в новых «Мстителях» хочет превзойти самую эпичную сцену «Финала»

Чемпионат.com

Про новые части «Мстителей» в Сети не так много информации, но недавно издание Heavy Spoilers поделилось занятными подробностями «Секретных войн» — шестой части «Мстителей». Если им верить, то Marvel Studios готовит для фанатов нечто особенное.

В новых «Мстителях» превзойдут самую эпичную сцену «Финала»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Согласно информации, в «Секретных войнах» Marvel хочет переплюнуть самую эпичную сцену «Финала», во время которой все герои киновселенной появились из порталов Доктора Стрэнджа и пришли на помощь к Капитану Америка.

Сообщается, что глава киновселенной Marvel Кевин Файги поддерживает связь как с Тоби Магуайром, так и с Эндрю Гарфилдом. По словам издания, в «Секретных войнах» снова соберутся три Человека-паука, Росомаха в исполнении Хью Джекмана и, конечно, другие герои.

Премьера «Секретных войн» намечена на 1 мая 2026 года. Сценарий напишет Майкл Уолдрон.

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