Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
36 минут назад

Новогодняя комедия "Елки-иголки" от Киностудии имени Горького выйдет в кино 29 декабря

ТАСС

Новогодняя романтическая комедия "Елки-иголки" от Киностудии имени Максима Горького с Павлом Прилучным и Гариком Сукачевым выйдет в широкий российский прокат 29 декабря. Это первый совместный проект с подразделением Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) по выпуску и продвижению фильмов АВК'PRO, о начале сотрудничества с которым в пресс-службе киностудии сообщили в понедельник.

Новогодняя комедия "Елки-иголки" выйдет в кино 29 декабря
Фото: unsplashunsplash

"Мы рады объявить о начале долгосрочного сотрудничества с АВК'PRO. Это новый игрок на российском рынке, но с очень сильной профессиональной базой и возможностями кинотеатральных сетей ассоциации. Мы уверены, что сотрудничество будет плодотворным. Уже первый наш совместный релиз может стать настоящим новогодним хитом. Добрая и трогательная романтическая комедия с Алиной Алексеевой, Павлом Прилучным, Гариком Сукачевым и другими звездами точно не оставит равнодушными наших зрителей", - цитирует пресс-служба генерального продюсера Продюсерского центра Киностудии имени Горького Лику Бланк.

Фильм снят командой продюсерского центра Киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры РФ. Режиссер картины - Александр Баршак. В фильме также снялись Оскар Кучера, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова, Юлианна Караулова.

Сотрудничество с киностудией руководитель АВК’PRO, член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев назвал новой страницей в изменившихся реалиях российской киноиндустрии.

"АВК'PRO с воодушевлением и уверенностью в безусловном успехе начинает свое стратегическое сотрудничество с легендарной Киностудией им. М. Горького. <...> Наш дуэт стартует яркой новогодней комедией" - привели в пресс-службе его слова.

Фильмы,Юлианна Караулова,Агриппина Стеклова,Александр Баршак,Владислав Ветров,Алина Алексеева,Роман Исаев,Оскар Кучера,Гарик Сукачев,Минкультуры России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители