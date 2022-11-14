Новогодняя комедия "Елки-иголки" выйдет в кино 29 декабря

"Мы рады объявить о начале долгосрочного сотрудничества с АВК'PRO. Это новый игрок на российском рынке, но с очень сильной профессиональной базой и возможностями кинотеатральных сетей ассоциации. Мы уверены, что сотрудничество будет плодотворным. Уже первый наш совместный релиз может стать настоящим новогодним хитом. Добрая и трогательная романтическая комедия с Алиной Алексеевой, Павлом Прилучным, Гариком Сукачевым и другими звездами точно не оставит равнодушными наших зрителей", - цитирует пресс-служба генерального продюсера Продюсерского центра Киностудии имени Горького Лику Бланк.