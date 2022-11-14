Новогодняя комедия "Елки-иголки" выйдет в кино 29 декабря

Новогодняя романтическая комедия "Елки-иголки" от Киностудии имени Максима Горького с Павлом Прилучным и Гариком Сукачевым выйдет в широкий российский прокат 29 декабря. Это первый совместный проект с подразделением Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) по выпуску и продвижению фильмов АВК'PRO, о начале сотрудничества с которым в пресс-службе киностудии сообщили в понедельник.
"Мы рады объявить о начале долгосрочного сотрудничества с АВК'PRO. Это новый игрок на российском рынке, но с очень сильной профессиональной базой и возможностями кинотеатральных сетей ассоциации. Мы уверены, что сотрудничество будет плодотворным. Уже первый наш совместный релиз может стать настоящим новогодним хитом. Добрая и трогательная романтическая комедия с Алиной Алексеевой, Павлом Прилучным, Гариком Сукачевым и другими звездами точно не оставит равнодушными наших зрителей", - цитирует пресс-служба генерального продюсера Продюсерского центра Киностудии имени Горького Лику Бланк.
Фильм снят командой продюсерского центра Киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры РФ. Режиссер картины - Александр Баршак. В фильме также снялись Оскар Кучера, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова, Юлианна Караулова.
Сотрудничество с киностудией руководитель АВК’PRO, член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев назвал новой страницей в изменившихся реалиях российской киноиндустрии.
"АВК'PRO с воодушевлением и уверенностью в безусловном успехе начинает свое стратегическое сотрудничество с легендарной Киностудией им. М. Горького. <...> Наш дуэт стартует яркой новогодней комедией" - привели в пресс-службе его слова.