Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Вышел трейлер сериала "1923" с Харрисоном Фордом в главной роли

Газета.Ru

На YouTube-канале киностудии Paramount+ вышел первый трейлер предстоящего сериала "1923" с Харрисоном Фордом в главной роли. Премьера пилотного эпизода приквела телешоу "Йеллоустоун" состоится 18 декабря 2022 года.

Вышел трейлер сериала "1923" с Харрисоном Фордом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"1923" станет уже вторым приквелом, рассказывающим предысторию семьи Даттонов, владеющей ранчо в Монтане. Главные роли исполнят Харрисон Форд (Джейкоб Даттон) и Хелен Миррен (Кара Даттон).

Сюжет разворачивается в США во второй половине 20-го века. Главным героям сериала придется столкнуться с "пандемиями, засухами, отменой сухого закона, последствиями Великой депрессии" и другими потрясениями, характерными для того времени.

Фильмы,Хелен Миррен,Харрисон Форд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители