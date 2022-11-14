Вышел трейлер сериала "1923" с Харрисоном Фордом

На YouTube-канале киностудии Paramount+ вышел первый трейлер предстоящего сериала "1923" с Харрисоном Фордом в главной роли. Премьера пилотного эпизода приквела телешоу "Йеллоустоун" состоится 18 декабря 2022 года.

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"1923" станет уже вторым приквелом, рассказывающим предысторию семьи Даттонов, владеющей ранчо в Монтане. Главные роли исполнят Харрисон Форд (Джейкоб Даттон) и Хелен Миррен (Кара Даттон).