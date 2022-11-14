Первоклассница из Кирова выиграла 100 тысяч рублей на телевизионном шоу

Выпуск с юной кировчанкой вышел в эфир 12 ноября.

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Семилетняя Амелия Борцова, ученица первого класса школы №26, прошла кастинг и попала в эфир шоу «Недетский бизнес» на СТС Кидс. Среди 430 заявок со всей страны были выбраны 30 лучших ребят, которых пригласили на съемки в Москву.

«Недетский бизнес» — это викторина, в которой юные бизнесмены могут выиграть 100 000 рублей на развитие своего бизнес-проекта. На шоу Амелия представила бизнес-идею открытия дружелюбного кафе для посещения с животными.