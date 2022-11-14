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1 час назад

Съемки «Джокера 2» с Хоакином Фениксом стартуют в конце ноября

Чемпионат.com

Как сообщает издание World of Reel, съёмки «Джокера 2» (в России — «Джокер: Безумие на двоих») с Хоакином Фениксом и Леди Гагой стартуют уже 30 ноября. Графики команды совпадают на ближайшие 5 месяцев, так что съёмочный процесс, судя по всему, продлится до апреля 2023 года.

Съемки «Джокера 2» стартуют в конце ноября
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Безумие на двоих» продолжит историю Джокера — культового персонажа из комиксов DC. Сиквел частично станет мюзиклом и расскажет о знакомстве героя со своей возлюбленной Харли Квин в лечебнице Аркхем. В режиссёрское кресло вернётся Тодд Филлипс, а одну из ведущих ролей сыграет Брендан Глисон — Грозный Глаз Грюм из «Гарри Поттера» и Кен из «Залечь на дно в Брюгге».

Премьера «Джокера: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года.

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