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15 минут назад

"Бывшие. Happy End": полнометражное продолжение культового сериала

Стелла Шмель

Фильм "Бывшие. Happy End" – продолжение культового сериала "Бывшие" от платформы START. Роли в фильме исполнили: Любовь Аксенова, Денис Шведов, Эра Зиганшина, Наталья Рогожкина, Сергей Ланбамин, Анастасия Лапина, Петар Зекавица и другие. Режиссером картины выступил Антон Мегердичев. Это совместный проект продюсерской студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START.

Герои Яна и Илья познакомились во время прохождения реабилитации, но из-за возникшей симпатии к друг другу их путь к выздоровлению усложняется. Они оказываются в замкнутом круге, пытаясь преодолеть зависимость и наладить свою жизнь.

"Иван Денисович" удостоился премии в Палермо

Смотрите в кино с 22 декабря.

Ранее мы писали о 4 картинах про гениев, которые помогут поверить в себя.

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