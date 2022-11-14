"Бывшие. Happy End": полнометражное продолжение культового сериала

Фильм "Бывшие. Happy End" – продолжение культового сериала "Бывшие" от платформы START. Роли в фильме исполнили: Любовь Аксенова, Денис Шведов, Эра Зиганшина, Наталья Рогожкина, Сергей Ланбамин, Анастасия Лапина, Петар Зекавица и другие. Режиссером картины выступил Антон Мегердичев. Это совместный проект продюсерской студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START.
Герои Яна и Илья познакомились во время прохождения реабилитации, но из-за возникшей симпатии к друг другу их путь к выздоровлению усложняется. Они оказываются в замкнутом круге, пытаясь преодолеть зависимость и наладить свою жизнь.
Смотрите в кино с 22 декабря.
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