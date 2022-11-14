«Петр I. Последний царь и первый император» заработал 140 млн рублей

Картина «Петр I. Последний царь и первый император» установила рекорд по сборам в жанре художественно-документального кино, заработав 140 млн рублей. Также фильм показал большую заполняемость зала – 28 человек на сеанс.

Создатели картины реконструировали события в России XVII и XVIII веков и постарались передать как исторические факты из жизни Петра I, так и его переживания. Режиссер картины Андрей Кравчук отмечает, что фильм является уникальным проектом, который не только дает зрителю историческую информацию, но и позволяет «эмоционально подключиться к Петру I».