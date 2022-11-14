"Пираты Карибского моря" с Марго Робби сняли с производства

Актриса Марго Робби рассказала в интервью Vanity Fair о том, что Disney отказался от съемок фильма во вселенной «Пиратов Карибского моря» с ее участием.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Робби рассказала, что у создателей была отличная идея включить новую героиню в фильм о пиратах и картина должна была отличаться от предыдущей серии фильмов.

И хоть сама актриса считала идею отличной, по неизвестным причинам Disney решили отказаться от проекта. О том, почему это произошло, актриса не рассказала.

Эксперты считают, что это может быть связано с низкими сборами спин-оффов с женщинами в главной роли и тем, что корпорация занята возвращением Джонни Деппа на роль Капитана Джека Воробья.