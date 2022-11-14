По мотивам «Гарри Поттера и Проклятого дитя» планируют выпустить фильм

По словам инсайдеров издания Puck.news, продюсер Warner Bros. Тоби Эммерих предлагал руководству создать два фильма по пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

По данным издания, Джоан Роулинг отказывалась принимать участие в дилогии, потому как не видела творческого потенциала в этой истории.

Проект был отложен на неопределенный срок, но глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав принял решение дать проекту еще один шанс.

Заслав уже ищет возможные варианты экранизации пьесы, но каких-то конкретных планов у студии пока нет.

Сюжет «Гарри Поттер и Проклятое дитя» рассказывает о том, что происходит сразу после эпилога оригинальных «Даров смерти». В пьесе рассказывается о сыне Гарри — Альбусе Северусе Поттере, который был распределен в Слизерин, где он и встретит сына Драко Малфоя Скорпиуса.