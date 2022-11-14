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1 час назад

СМИ: по мотивам «Гарри Поттера и Проклятого дитя» планируют выпустить фильм

Диана Товсепова

По словам инсайдеров издания Puck.news, продюсер Warner Bros. Тоби Эммерих предлагал руководству создать два фильма по пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

По мотивам «Гарри Поттера и Проклятого дитя» планируют выпустить фильм
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По данным издания, Джоан Роулинг отказывалась принимать участие в дилогии, потому как не видела творческого потенциала в этой истории.

Проект был отложен на неопределенный срок, но глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав принял решение дать проекту еще один шанс.

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Заслав уже ищет возможные варианты экранизации пьесы, но каких-то конкретных планов у студии пока нет.

Сюжет «Гарри Поттер и Проклятое дитя» рассказывает о том, что происходит сразу после эпилога оригинальных «Даров смерти». В пьесе рассказывается о сыне Гарри — Альбусе Северусе Поттере, который был распределен в Слизерин, где он и встретит сына Драко Малфоя Скорпиуса.

Ранее мы писали о доме из популярного сериала.

Фильмы,Дары смерти,Дэвид Заслав,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,Netflix,
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