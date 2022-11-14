Актриса сериала «Друзья» назвала пыткой съемки с неизлечимой болезнью

Актриса Кристина Эпплгейт призналась, что на съемках сериала «Мертв для меня» ее пришлось держать за ноги из-за рассеянного склероза. В беседе с изданием Variety звезда «Друзей» назвала съемки с неизлечимой болезнью пыткой.

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Эпплгейт поставили неутешительный диагноз во время съемок последнего сезона сериала «Мертв для меня». Онемение ног, которое врачи сперва принимали за нейропатию, оказалось рассеянным склерозом. Актрисе пришлось полностью поменять и график, и характер съемок. «На площадке должно было быть холодно, жара — наш криптонит. И работать по 18 часов в день, знаете ли, нельзя», — рассказала она.

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При этом, заверила Эпплгейт, и съемочная группа, и руководство Netflix с пониманием отнеслись к ее ситуации. Например, ей разрешили взять двухмесячный перерыв на лечение. Когда съемки возобновились, ей приходилось пользоваться инвалидным креслом или палочкой, а в сценах, где она стоит, ее страховали от падения. По словам актрисы, одному из звукорежиссеров приходилось незаметно поддерживать ее за ноги.

«Я не смотрела, что получилось, и думаю, что не буду, — призналась актриса. — Слишком тяжело. Но я бы не стала сниматься, если бы не ощущала потребность рассказать эту историю. Знаете, они даже хотели отказаться от съемок, потому что это была какая-то пытка. Всем казалось, будто это они меня пытают. Но я сказала: "Нет-нет-нет, мы должны закончить эту историю"».

Сейчас Эпплгейт не собирается сниматься в кино и хочет найти работу, которая была бы ей по силам. «Мне нужно найти такую же любящую команду, как у меня была, где никто не подумает, что я требую пятичасовой рабочий день из-за звездной болезни. Место, где можно будет сделать так, не будучи звездой», — сказала она.

Рассеянный склероз — не первая серьезная болезнь, с которой столкнулась Эпплгейт. В 2008 году у нее диагностировали рак груди. Она перенесла двойную мастэктомию, позже ей сделали реконструктивную операцию. В 2017 году актриса выяснила, что у нее мутация гена BRCA1, предрасполагающая к развитию рака, и решила удалить яичники и фаллопиевы трубы.

Кристина Эпплгейт известна по таким сериалам и фильмам, как «Друзья», «Женаты и с детьми», «Прощай навсегда», «Джамп стрит, 21», «Не говори маме, что няня умерла» и «Книга жизни».