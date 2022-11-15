Грета Гервиг снимет первые две части новых «Хроник Нарнии»

Сайт Wat’s on Netflix проинформировал, что Netflix запустил в производство сразу две картины по «Хроникам Нарнии». Эти сведения в своем Discord-канале также подтвердил инсайдер Дэниел Рихтман, пишет "Мир фантастики".

Фото: Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф" Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф"

Вместе с этим появилась информация, что кресло режиссера заняла Грета Гервиг, которая известна по фильмам «Маленькие женщины», «Леди Берд» и «Барби».