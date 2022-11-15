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2 часа назад

Грета Гервиг снимет первые две части новых «Хроник Нарнии»

Замана

Сайт Wat’s on Netflix проинформировал, что Netflix запустил в производство сразу две картины по «Хроникам Нарнии». Эти сведения в своем Discord-канале также подтвердил инсайдер Дэниел Рихтман, пишет "Мир фантастики".

Грета Гервиг снимет первые две части новых «Хроник Нарнии»
Фото: Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф"Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф"

Вместе с этим появилась информация, что кресло режиссера заняла Грета Гервиг, которая известна по фильмам «Маленькие женщины», «Леди Берд» и «Барби».

Стоит напомнить, что Netflix купил права на создание фильмов и сериалов во вселенной «Хроник Нарнии» еще в 2018 году. А в 2019 стриминговая площадка наняла Мэтью Олриха (соавтор «Тайны Коко») в качестве творческого архитектора серии.

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