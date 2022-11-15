Обзор мультфильма «Папин дракон»

Полнометражный мультфильм «Легенда о волках», оказывается, вышел в 2020 году, а не вчера, как все мы думали. Обманчивое ощущение настолько сильное из-за умения студии Cartoon Saloon переплетать явь и сказку тонко и нежно, с их героями не хочется расставаться. Так зачем же это делать? Можно ведь познакомиться с новыми, такими же потрясающими и понятными, как и предыдущие.

Фото: tlum.ru tlum.ru

11 ноября на стриминговом сервисе Netflix вышла новая история ирландской студии.Тлум.Ру обозревает мультфильм «Папин дракон». Эмоциональное вышло приключение, иначе и не скажешь. Мы, как обычно, постараемся обойтись без сильных спойлеров. Тем же, кто их боится-боится, говорим сразу: смотреть мультфильм лучше в семейном кругу, так вы быстрее поймёте реакцию близких на разные события. И это станет причиной для душевного разговора, а если вы настроены серьёзно, то разговоры эти пройдут через годы и десятилетия!

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О чём?

Это необычный взгляд на простую истину: все мы чего-то боимся. И то, какие ответные реакции вызывает в нас страх, показывает, каких высот нам предстоит достичь и сколько людей останется рядом. Вдруг вы всех распугаете? Или же, наоборот, смотивируете работать над собой.

Ладно, ближе к теме: мальчик Элмер вместе со своей мамой Делой бросают всё и переезжают в другой город. Раньше у них было собственное дело, и мама продолжает убеждать героя, что всё вернётся на круги своя. Дни идут, накопления неминуемо уходят на телефонные звонки работодателям, еду, аренду не такой уж шикарной квартиры, где вечно происходит поломка трубопровода. Очередной ничем не примечательный день приносит в дом скандал из-за кошки — арендатор строго против любой живности — в сердцах накричав на мать, Элмер убегает. И узнаёт, что кошка умеет разговаривать. Она делится секретом: есть один остров, где живёт заточённый в оковы дракон, спаси его и жизнь станет лучше.

Как именно мультфильм, представленный сказкой, раскрывается перед зрителями?

Напомним, что это вторая по счёту экранизация одноимённой книги американской писательницы Рут Стайлс Ганнетт. И вы всегда можете сравнить адаптацию с оригиналом, подметив разницу или сходство.

№ 1: Ценность чужой жизни

Дракона, которого на том самом острове повстречает Элмер, зовут Борис. И он не совсем настоящий дракон — ещё не прошёл обряд инициации, того же пламени от него не дождаться. Изначально воспринимая дракона как способ достижения цели и возможность забыть об обидах и тоске, Элмер через общение с чудаковатым и смешливым созданием понимает — в том есть настоящая душа, разум и свои собственные стремления.

Борис, выступающий одногодкой мальчика, подвержен переживаниям и стрессу, он умеет плакать и хочет сострадания. Это не просто мифический зверь, пока не научившийся исторгать пламя, он отдельная личность, требующая уважения. Дракон не какая-то функция в чужом сюжете, Борис не хуже самого Элмера, а во множестве моментов даже лучше, но всё рано или поздно войдёт в равновесие; история поучительная для зрителей и действующих лиц.

№ 2: Оковы разума страшнее реальных оков

Разумная кошка первым делом сообщает, что Борис находится в заточении. Какие у того причины? Ну, пожалуй, этот момент не стоит раскрывать в полной мере. Так надо — вот, что думают герои, живущие на острове. И пока Борис не сильно страдает, будучи на привязи, те, кто несёт ответственность за подобный выбор, сами являются заложниками.

Стереотипы, былое мышление, обычные страхи — всё это оковы, появляющиеся на нашем разуме. Им значительно подвержены вымышленные герои, являющиеся для читателей или зрителей примером того, куда способны привести либо активные действия, либо полное бездействие. Золотая середина у каждого своя. Спасаясь от преследования, Элмер и Борис делают несколько не самых приятных открытий, провоцируя других животных наконец-то открыть глаза на своё поведение. И раз уж осознание случилось, дальше жить по-старому не получится, придётся меняться.

№ 3: Страх не должен вами управлять

Двигатель сюжета выбирает автор, ориентируясь на свои внутренние переживания, запросы аудитории и просто воплощая то, что можно смело назвать мотивацией. Так, чтобы обычные зрители или даже критики согласились: все условия для нормального повествования соблюдены.

Основной массой персонажей «Папиного дракона» движет страх. Боязнь неопределённости, потери собственного дома, средств для существования, будущего или обычного бессилия перед обстоятельствами. И хотя все герои успешно преодолевают кризис, в реальной жизни страх толкает нас на порой пугающие действия, что является показателем — этому чувству нельзя поддаваться. Мораль: всем нам страшно, и это нормально. Действуя, следует опираться на другие факторы, к примеру, что сделает вашу жизнь лучше и одновременно не усугубит состояние близких.

№ 4: Сделанное добро обязательно вернётся

В то время, как кто-то старается не искать добра от добра, другие люди с радостью оказывают помощь и поддержку нуждающимся. В мультфильме подобный поворот сюжета кажется не самым очевидным, здесь причина в хронометраже, и логичнее было бы увидеть такое в мультсериале, однако, не забываем, что вернувшееся добро меняет свою форму и даже немного суть.

Элмер делает доброе дело, ещё одно и ещё, его ничто не сможет остановить, он сбрасывает оковы напряжения и меняет привычные устои проживающих на острове животных. Тем самым оказывает воздействие на себя самого — происходит самообучение. Так что ловите момент и старайтесь привнести в этот мир что-то действительно хорошее, оно вам аукнется. В позитивном смысле!

№ 5: Родителям нужна вера детей в них

И под конец вернёмся к началу мультфильма, к тому, откуда произошёл главный конфликт. Элмор, всегда веривший в свою маму, сделал неприятное открытие — у неё нет сильной брони, она не королева этого мира и практически не отличается от других людей.Как думаете, шокировало его подобное? Ещё бы. А самой Деле разве доставило хоть какое-то удовольствие сорваться на ребёнка, осознав, что контроль над жизнью потерян и ту требуется заново собирать воедино по лоскутам? Подобные откровения часто служат причиной для отречения от авторитета родителей. Есть и другой вариант — понять, что они люди, не боготворить их, относиться с любовью и пониманием. Взрослым в трудные моменты жизни не меньше чем детям пригодятся слова поддержки и хоть бы крохотная вера в их успехи и возможности.

Итог: