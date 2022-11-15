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3 часа назад

Фильм «Сердце Пармы» с Еленой Ербаковой повторил рекорд «Аватара» Джеймса Кэмерона

runews24.ru

Фильм до сих пор лидирует в кинопрокате РФ, на протяжении пяти уик-эндов подряд.

Фильм «Сердце Пармы» повторил рекорд «Аватара»
Фото: Runews24Runews24

ЕАИС пишет, что за прошлые выходные кинолента заработала ещё свыше 57 миллионов рублей.

При этом подобный рекорд был побит ранее только фильмом «Аватар» Джеймса Кэмерона. Его кинокартина находилась на вершине чарта такое же продолжительное время.

Фильм «Сердце Пармы» снял режиссёр Антон Мегердичев. Одну из ролей исполнила актриса Елена Ербакова, которая сыграла юную Тичерти. Она способна принимать облик рыси колдуньи.

Всего за месяц проката историческая драма собрала 715 миллионов рублей.

Фильмы,Аватар,Антон Мегердичев,Джеймс Кэмерон,
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