Фильм «Сердце Пармы» повторил рекорд «Аватара»

Фильм до сих пор лидирует в кинопрокате РФ, на протяжении пяти уик-эндов подряд.

Фото: Runews24 Runews24

ЕАИС пишет, что за прошлые выходные кинолента заработала ещё свыше 57 миллионов рублей.

При этом подобный рекорд был побит ранее только фильмом «Аватар» Джеймса Кэмерона. Его кинокартина находилась на вершине чарта такое же продолжительное время.

Фильм «Сердце Пармы» снял режиссёр Антон Мегердичев. Одну из ролей исполнила актриса Елена Ербакова, которая сыграла юную Тичерти. Она способна принимать облик рыси колдуньи.