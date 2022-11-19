3 лучших комедии в жанре мокьюментари

Мокьюментари – это жанр игрового кино, отличающийся псевдодокументальностью и мистификацией. Подробнее о комедиях в данном жанре, которые удивят своим небанальным юмором – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Борат" Кадр из фильма "Борат"

"Борат", 2006

В центре сюжета – журналист из Казахстана Борат Сагдиев, который отправляется в США на съемки документального фильма. Но приехав в Америку у героя появляется более привлекательная цель – он хочет жениться на Памеле Андерсон.

Часть эпизодов в фильме срежиссирована, но вместе с тем многие из сцен были сняты стихийно: почти все второстепенные персонажи не актеры, а обыкновенные люди.

"Я все еще здесь", 2010

Кадр из фильма "Я все еще здесь"

Псевдодокументальный фильм-розыгрыш повествует о знаменитом актере Хоакине Фениксе, который решил оставить кино и посвятить себя музыке. Фильм снят настолько правдоподобно, что некоторые зрители после просмотра и впрямь решили, что Феникс намерен податься в хип-хоп.

"Реальные упыри", 2014