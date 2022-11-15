Элорди появился в образе Пресли на съемках "Присциллы"

Актеры Джейкоб Элорди и Кейли Спэни были замечены на съемках нового биографического фильма "Присцилла" в Торонто. Фото с Элорди в образе Элвиса Пресли выложило издание Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Фильм основан на мемуарах супруги Пресли 1985 года "Элвис и я: правдивая история любви Присциллы Пресли и короля рок-н-ролла".

Режиссер проекта София Коппола написала адаптированный сценарий, а также выступит продюсером вместе с Юри Хенли и Лоренцо Миели.