"Холопа" покажут на Днях российского кино в Индии

В Индии снова пройдут Дни российского кино (Russian Film Festival), сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу "Роскино".
Впервые фестиваль пройдет в формате офлайн. Он продлится в Мумбаи с 17 по 20 ноября.
На большом экране зрителям покажут комедии "Холоп" Клима Шипенко и "Молодой человек" Александра Фомина, семейное кино "Пальма" Александра Домогарова-младшего, балетную драму "Большой" Валерия Тодоровского и полнометражный мультфильм "Фиксики против кработов".
Российская киноиндустрия также будет представлена профессиональному индустриальному сообществу в Индии на крупнейшем в Южной Азии кинорынке Film Bazaar, который откроется 20 ноября: туда российские компании привезут более 30 проектов.
В 2021 году на одной из крупнейших индийских стриминговых платформ был организован трехнедельный онлайн-фестиваль российского кино, собравший почти 700 тыс. зрителей.