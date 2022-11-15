"Холопа" покажут на Днях российского кино в Индии

В Индии снова пройдут Дни российского кино (Russian Film Festival), сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу "Роскино".

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Впервые фестиваль пройдет в формате офлайн. Он продлится в Мумбаи с 17 по 20 ноября.

На большом экране зрителям покажут комедии "Холоп" Клима Шипенко и "Молодой человек" Александра Фомина, семейное кино "Пальма" Александра Домогарова-младшего, балетную драму "Большой" Валерия Тодоровского и полнометражный мультфильм "Фиксики против кработов".

Российская киноиндустрия также будет представлена профессиональному индустриальному сообществу в Индии на крупнейшем в Южной Азии кинорынке Film Bazaar, который откроется 20 ноября: туда российские компании привезут более 30 проектов.