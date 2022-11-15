В "Иллюзионе" прошла премьера триллера "Слон"

В московском кинотеатре "Иллюзион" состоялась премьера фильма "Слон" . Картину представили режиссер и автор сценария Гарик Петросян, продюсеры Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян , а также исполнитель главной роли Павел Прилучный .

Павел Прилучный: "Наше кино будет интересно как парням, которым легко будет подключиться к переживаниям героя, так и девушкам: в картине много по-настоящему волнующих тем и эпизодов."

Фильм "Слон" – это история об отце, которому предстоит раздобыть внушительную сумму денег на опасную операцию сыну. А еще он должен успеть добраться до больницы за очень короткое время, ведь счет идет на минуты.